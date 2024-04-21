Водночас це ще не всі релізи. Аня Трінчер й інші українські виконавці теж презентували нові пісні. Про композицію Міші Крупіна, Юлії Юріної та інших виконавців – далі в матеріалі.

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Надя Дорофєєва та Міша Лебіга

Співачка та блогерка спільно з Іваном Клименком створили хіт, що змушує замислитися, – "А я все плакала". Пісня заглиблюється в поширену проблему булінгу в Інтернеті, проливаючи світло на негативний вплив образливих слів. Автори пісні сподіваються заохотити слухачів до підтримки в онлайн-спілкуванні, підкреслюючи важливість емпатії. Особливо в час війни.

Аня Трінчер

Новий трек виконавиці "Бар за баром" розповідає про завершення довготривалих стосунків, де почуття вже забуті, спілкування втратило свою суть, а любов, яка колись прикрашала дві половинки, перетворилась на попіл.

Робота передає намір доводити собі, що я заслуговую на все, чого бажаю, та я це отримаю,

– наголосила співачка.

Міша Крупін

Артист представив свій перший реліз за півтора року. На створення пісні "Пароль" артиста надихнув нещодавній візит до Донецької області, де він мав можливість зустрітися з військовослужбовцями.

"Пароль" – це сюрреалізм у чистому вигляді. Ми всі такі різні, з різними бажаннями та різними уподобаннями продовжуємо жити під час війни… Більшість іноземців навіть уявити не можуть, які ми круті. І, так, наше життя сповнене безліччю різних ситуацій. Ідея у тому, щоб підсилити емоції та створити справжній артхаус через візуальні етюди. Показати, які ми всі різні у різних обставинах, і все одно продовжуємо жити своє найкраще життя. Це музика, яка має запалювати, давати сили жити яскраво,

– поділився виконавець.

Музикант впевнений – така музика зараз потрібна людям, адже вона мотивує і дає енергію.

KOVALEVSKiY & RAPHAiL

Гурт презентував композицію Add Your Love, що занурює слухача у роздуми про справжнє кохання. Текст пісні розкриває драматизм та красу справжнього кохання, його здатність змінювати нас і наше сприйняття світу. Історія пісні промовляє до кожного, хто коли-небудь кохав, зазнавав розчарувань, але не втрачав надії знайти справжнє почуття.

Юлія Юріна

Співачка випустила дебютний трек зі свого майбутнього поп-рок альбому, реліз якого заплановано на травень. Пісня під назвою "Візьми свої слова назад" розповідає про особисту подорож артистки до самопізнання, внутрішньої стійкості та важливості встановлення кордонів.

KOLABA, Наталка Карпа та Аліна Жук

Проєкт KOLABA в співпраці зі співачкою Наталкою Карпою та блогером Аліною Жук гурт представив осучаснену версію народної пісні "Зеленеє жито", яку у свій час популярною зробила народна артистка України Оксана Білозір.

Ми поєднали відомі мотиви народних пісень з передовими технологіями віртуальної реальності... Ми – не лише творці, а й ланцюжок між минулим та сучасним. Наша місія – показати, що українська музика завжди знаходить спосіб проникати у серця та залишатися актуальною,

– зазначили KOLABA.

MASHA DANILOVA

Артистка поділилася зі слухачами новою піснею про частково зруйновані, але незламні й нескорені міста, які назавжди залишаться у серці усіх українців.

Для мене це не просто ностальгічна композиція, а й певний гімн. Я з любов'ю згадую довоєнні міста, зокрема Маріуполь, його мальовничі пейзажі, потужні промислові підприємства, дружніх людей та таке безтурботне життя, що, як тоді здавалося, буде тривати вічно,

– зізнається виконавиця.

KALUSH, Adam та реп-реггі виконавця Balsam

Випустили трек "Останній раз", який відтворює мить перед розлукою, де кожне слово та дія набувають особливого значення, демонструючи коханій людині її надзвичайну важливість.

Це було вперше й це було так круто і легко, так творчо! Всі були дуже сильні у своєму ділі: хлопці які долучилися, наш аранжувальник і саундпродюсер Міша Мелкумян та Макс Козаченко, наш гітарист з Adam. У нас вийшла така собі чоловіча зустріч, де ми створили трек "Останній раз", який мені дуже подобається,

– розповів про співпрцю соліст гурту Adam.

SESTRA

Гурт презентував нову пісню про кохання "Безсонні ночі". За словами виконавець, ця пісня – це про той рівень закоханості, коли кохання для тебе як снодійне.

Усі ми відчували саме той стан: коли ти живеш коханою людиною, чекаєш з нетерпінням на зустріч, чи телефонний дзвінок. А найкращий сон тоді, коли поряд та сама людина,

– сказали артистки.

Нікіта Кісельов

Днями випустив нову чуттєву композицію під назвою "+380" про двох людей, що розійшлися попри те, що кохають одне одного. Нікіта Кісельов поділився, що для нього ця пісня є дуже особливою, адже писав її в момент, коли переживав схожі почуття.

Я як ніхто інший знаю, що одна відверта розмова може все змінити, адже в будь-яких стосунках вміння розмовляти є ключовим. Цією піснею я хотів закликати усіх закоханих боротися за свою любов, як важко б не було часом, адже знайти свою рідну душу дуже важко, а ось втратити можна в одну мить,

– розповів співак.

