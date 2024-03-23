Водночас у гурті ніхто не знає чи взагалі той учасник встиг покинути концертний зал. Станом на ранок 23 березня з ним досі не можуть зв'язатися.

До слова Запалили "Крокус Сіті": що відомо про гурт "Пікнік", на концерті якого стався теракт

Що відомо про зникнення учасника гурту "Пікнік"

Концертний директор колективу Юрій Чернишевський повідомив, що не може зараз зв'язатися з одним з учасників бенду. Музикант разом із колегами перебував у "Крокус Сіті Холі", де напередодні стався теракт.

Водночас поки не відомо, чи встиг він залишити будівлю після початку стрілянини.

Раніше Чернишевський заявляв, що артисти "Пікнік" ніяк не постраждали. За його словами, всіх, хто перебував за сценою, під час теракту, швидко евакуювали.

Що ще відомо про перебіг теракту: слова очевидців