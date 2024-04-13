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Що Єгор Гордєєв розповів про смерть Руслани Писанки

Телеведучий пояснив, що знав про хворобу колеги, бо допомагав їй та її чоловікові з логістикою під час перебування артистки в Німеччині на лікуванні. Водночас, зізнається, було складно стати однією з небагатьох людей, які знала про справжній стан Руслани й нікому про це не розповідати, а переживати той стан самостійно.

Знаючи про важкість хвороби, я розумів, що в принципі будь-яка розмова наша може бути останньою. Кожен телефонний дзвінок сприймав як останню можливість поговорити,

– підкреслив Єгор.

Він додав: "Ми купу всього не встигли, на жаль – не допили, не договорили, не проговорили".

Що відомо про смерть Руслани Писанки