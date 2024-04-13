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Що Єгор Гордєєв розповів про смерть Руслани Писанки
Телеведучий пояснив, що знав про хворобу колеги, бо допомагав їй та її чоловікові з логістикою під час перебування артистки в Німеччині на лікуванні. Водночас, зізнається, було складно стати однією з небагатьох людей, які знала про справжній стан Руслани й нікому про це не розповідати, а переживати той стан самостійно.
Знаючи про важкість хвороби, я розумів, що в принципі будь-яка розмова наша може бути останньою. Кожен телефонний дзвінок сприймав як останню можливість поговорити,
– підкреслив Єгор.
Він додав: "Ми купу всього не встигли, на жаль – не допили, не договорили, не проговорили".
Що відомо про смерть Руслани Писанки
- Актриса пішла з життя 19 липня 2022 року після боротьби з раком. Відомо, що тривалий час зірка лікувалася в Німеччині.
- Як наслідок, спершу з Писанкою попрощалися в місті Кайзерслаутерн, де вона провела останні дні.
- Відспівування знаменитості пройшло в Спасо-Преображенському соборі, куди прийшло багато її колег, серед яких Неля Шовкопляс, Олексій Гончаренко, Руслан Сенічкін, Ольга Сумська та інші.
- Саме в цьому храмі тривалий час зберігали прах акторки, проте згодом чоловік Руслани, Ігор Ісаков вирішив її перепоховати на Берковецьке кладовище у Києві. Там вже навіть встановили пам'ятник телеведучій.