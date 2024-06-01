Акторка виховує двох синів разом зі своїм чоловіком Тейлором Голдсмітом. Цікаво, що вона навіть розсекретила стать майбутньої дитини.

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Менді Мур стане мамою дівчинки. Про це вона повідомила у своєму дописі, де показала фото синів.

Незабаром народиться третій з нашої власної "великої трійці". Не можу дочекатися, коли у цих хлопчиків з'явиться сестричка,
– зазначила під світлиною знаменитість.

У коментарях шанувальники активно вітають Менді та Тейлора з майбутнім поповненням і бажають їм легких пологів.

Хто з зірок народив дитину

  • 29 травня телеведуча Іванна Онуфрійчук народила первістка – сина. Поки що ім'я немовляти не розголошується.
  • Вперше відчула радість материнства й українська блогерка та тіктокерка Даша Євтух. Вона з чоловіком назвала доньку незвичним іменем Феміда.
  • Про народження третьої дитини, сина, повідомила співачка Джамала. Виконавиця розкрила ім'я немовляти – Алім Сейт-Бекір огли Сулейманов.
  • А от популярна американська акторка Гіларі Дафф стала матір'ю вчетверте. Вона народила доньку, якій дали ім'я Таунс Мідоу Бейр.