Напередодні також стало відомо, що запроданка втратила понад 6,5 мільйона рублів через скандальне паті. Так, російські ЗМІ шумлять повідомленнями про те, що виступи співачки у московському клубі Gipsy та Luxury Village в елітному селищі Барвіха скасували.

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В Анни Asti хочуть забрати громадянство Росії через "голу вечірку"

Українська співачка-зрадниця виступила на святі російської блогерки Насті Івлєєвої. Поява виконавиці привернув увагу МВС Росії, яке, як повідомляють пропагандистські ЗМІ, почало розслідування щодо артистки. Тож тепер існує велика ймовірність, що у виконавицю можуть позбавити російського громадянства. До того ж її можуть звинуватити в порушенні закону про "пропаганду ЛГБТ".



В Анни Asti хочуть забрати громадянство Росії через "голу вечірку" / Скриншот з телеграм-каналу Shot

"Гола вечірка" Насті Івлєєвої