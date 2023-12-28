Напередодні також стало відомо, що запроданка втратила понад 6,5 мільйона рублів через скандальне паті. Так, російські ЗМІ шумлять повідомленнями про те, що виступи співачки у московському клубі Gipsy та Luxury Village в елітному селищі Барвіха скасували.
До теми Лазила рачки у білизні: запроданка Мілявська залишилась без роботи через "голу вечірку"
В Анни Asti хочуть забрати громадянство Росії через "голу вечірку"
Українська співачка-зрадниця виступила на святі російської блогерки Насті Івлєєвої. Поява виконавиці привернув увагу МВС Росії, яке, як повідомляють пропагандистські ЗМІ, почало розслідування щодо артистки. Тож тепер існує велика ймовірність, що у виконавицю можуть позбавити російського громадянства. До того ж її можуть звинуватити в порушенні закону про "пропаганду ЛГБТ".
В Анни Asti хочуть забрати громадянство Росії через "голу вечірку" / Скриншот з телеграм-каналу Shot
"Гола вечірка" Насті Івлєєвої
- Телеведуча влаштувала нестандартний вечір, на який гості мали прийти майже оголеними. Зокрема, на це свято завітали Філіп Кіркоров, Ксенія Собчак, Діма Білан, Сергій Лазарєв, Лоліта.
- Тепер Івлєєву підозрюють в ухиленні від сплати податків і порушенні закону про "пропаганду ЛГБТ". Якщо її визнають винною, їй загрожує 5 років ув'язнення та чималий штраф у 1 мільярд рублів.
- Усі інші "тусовщики" вже теж стикаються з потенційними наслідками, включаючи бойкот і скасування майбутніх концертів. Наприклад, запроданка Лоліта Мілявська, яка лазила рачки на вечірці, втратила одразу кілька корпоративів.
- Внаслідок такої великої хвилі хейту, учасники вечірки просять вибачення. Зокрема, Івлєєва опублікувала відео, на яких зі сльозами на очах вибачилась перед російською громадськістю.
- Крім того, інші путіністи, такі як Кіркоров і Білан, також негайно перепросили через свою участь у події.