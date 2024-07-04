Геннадій Попенко показав маленьку доньку, яка розповіла про ненависть до росіян

Актор та військовослужбовець ЗСУ Геннадій Попенко показав відео з молодшою донькою Святославою. Дівчинка іноді просить увімкнути відео і записати її ідеї.

Геннадій Попенко, який зараз служить у ЗСУ, розповів, що його молодша донька ненавидить росіян більше, ніж деякі дорослі. Все тому, що дівчинка пережила окупацію.

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Актор показав відео з 4-річною Святославою. Це збірка роликів, в яких дівчинка розповідає про своє ставлення до росіян, як вона хоче подарувати їм троянди, щоб ті покололися об гілки, викличе швидку і зробить болючий укол. Святослава вигадала різні способи, як помститися окупантам.

Звісно, в її віці краще проживати інші емоції. Проте це показник часу та його впливу на дітей. А скільки ще потім потрібно буде зробити тонкої роботи, щоб мінімізувати цей агресивний вплив на дитячу психіку. Проте... дитина адекватна викликам,

– розповів Геннадій Попенко.

Військовий підкреслив, що у своєму віці дівчинка не говорить меседжами російської пропаганди про "один народ", "какая разніца" тощо. Натомість іноді вона просить увімкнути камеру та записати її ідеї. На таку творчість Геннадій натрапляв під час своїх відпусток.

Донька Геннадія Попенка про окупантів: відео

Нагадаємо, Геннадій Попенко у перші дні повномасштабного вторгнення потрапив в окупацію. Після звільнення він вступив до ТрО, а зараз перебуває у лавах Збройних Сил. Чоловік півтора року служив в одному з підрозділів, а згодом перевівся у "Культурний десант".