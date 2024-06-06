Це перевтілення артист вже показав у своєму інстаграмі. Шанувальники зауважили, що Володимир Дантес став схожий на Фредді Мерк'юрі.
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Річ у тім, що виконавцю Єгор зроби несподівано яскравий макіяж з блакитно-сріблястими тінями та накладними віями.
Доповнили образ масивне кольє, сережки-протяжки, ефектна "мокра" зачіска, довгі гострі срібні нігті, зроблені за допомогою фольги, хутряну шубу та напівпрозору сорочку.
"Вова: "Зроби легкий нюд". Я: "Ні слова більше"",
– зазначив Андрюшин.
Це перевтілення викликало бурхливу реакціюсеред шанувальників. Частина фанатів захоплено відгукнулася про сміливий лук співака.
- Наталка Денисенко: "Вау. Ну це просто мистецтво";
- Вася Байдак: "Кайф";
- "Обожнюю за сміливість і за те, що похуй на думку інших";
- "Це гарно";
- "Клас. Єгор завжди придумує класні та цікаві луки. Чудово, що наші велноун готові на експерименти";
- "Ух ти, на Фредді Мерк'юрі схожий";
- "Шо це за красуня з вусиками!?".
Однак були й ті, хто розкритикував новий образ співака та висловив незадоволення.
- "В партії ЛГБТ стало на одного більше";
- "Навіщо?";
- "Вже, я так розумію, нормальних мужиків не лишилося?";
- "Шо почалось";
- "Пе*ік-бой".
Кому ще зірок Єгор Андрюшин робив макіяжі
У своєму інстаграмі візажист ділиться лайфхаками з макіяжу, публікує відеоуроки перетворень та експерименти зі зміною іміджу.
Часто сам Єгор виступає моделлю під час демонстрації нових макіяжних рішень чи образів на своїх відео.
Окрім цього, Андрюшин співпрацює з багатьма українськими зірками шоубізнесу. Серед його клієнтів – Маша Полякова, Наталія Могилевська, співачка SKYLERR, Ірина Білик, телеведуча Олена Філонова та інші відомі артисти й знаменитості.