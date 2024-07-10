Останній видих і остання сльоза, – Фагот з ТНМК пригадав, як мама померла на його руках

Лідер гурту ТНМК Олег Михайлюта розповів про свою маму. На думку Фагота, жінка прожила хороше життя. Вона померла на руках у музиканта.

Олег "Фагот" Михайлюта розповів, що його мама довгий час працювала перукаркою. Її втрата запам'яталась для музиканта, адже все це було як в кіно.

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Мені здається, що вона хороше життя прожила. І помирала, я її тримав за руку, все як в кіно. Я навіть пригадую цей момент, розказував колись, тому що я не повірив, що таке може бути в житті,

– пригадав лідер ТНМК.

Фагот додав, що у кіно моменти втрати близьких людей виглядають неприродними. Людина нібито йде з життя з останнім видихом, а сльоза котиться по щоці. Та саме це і сталося з мамою артиста.

"У мене це в житті відбулося. От я тримаю маму за руку. Вона останній видих робить і остання одна сльоза, я в кіно, просто так котиться. І все – і вона відходить", – зауважив Фагот.



Фагот з мамою / Скриншот з відео

Зауважимо, Алла Миколаївна Михайлюта пішла з життя у 2018 році. Їй було 76 років, жінка важко хворіла.