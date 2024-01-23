Закликала "добивати вцілілих українців": російська блогерка Ельвіна отримала підозру

Блогерка Ельвіна Боровкова з Росії отримала підозру через публічні заклики до геноциду в Україні. Росіянка у соціальних мережах закликала "добивати тих, хто вижив" під час ударів по Харкову.

СБУ встановила, що фігурантка входить до пулу пропагандистів Путіна. Основна їхня мета – агітація за масові вбивства громадян України.

Дивіться також Грають нам на руку: у Мелітополі почастішали конфлікти кадирівців із військовими Росії

Скандальна російська блогерка отримала підозру

За матеріалами СБУ, російська блогерка отримала підозру. На неї зібрали доказову базу.

Кіберфахівці СБУ зазначили, що фігурантка входить до пулу пропагандистів очільника Кремля, які агітують за масові вбивства громадян України та повне знищення нашої цивільної інфраструктури.



Так, пропагандистка вихваляла обстріл Харкова 22 лютого 2023 року, коли російські війська застосували по місту зенітно-ракетні комплекси С-300. Вже наступного дня зловмисниця закликала окупантів завдати повторного удару по обласному центру, щоб "добити тих, хто вижив".



Окрім цього, Боровкова записала та опублікувала власне звернення до командування російських військ. В ньому вона пропонувала зруйнувати Україну "під нуль".

Як зазначили в СБУ, відео, які знімала зловмисниця, після публікації одразу "підхоплювали" кремлівські телеканали, аби створити постановочних сюжетів про війну в Україні.

СБУ провела експертизу

СБУ підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності ворожої блогерки проти нашої держави. Це здійснили завдяки експертизі, ініційованій Службою Безпеки України.



Так, Боровкова заочно отримала підозру в публічних закликликах до знищення українців.

Оскільки зловмисниця переховується від правосуддя на території Росії, тривають заходи для притягнення її до відповідальності за скоєні злочини.

Оголошення підозри зловмисникам: коротко