Він вважає, що у війську "усе має бути професійно". На його думку, не можна кидати дельфінів у пісок, а антилоп – у море

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DZIDZIO висловився про мобілізацію

Виконавець вважає, що тоді, коли кожен візьме на себе відповідну роль для здобуття перемоги у війні з Росією, ситуація на фронті стане кращою.

Усе має бути професійно. Ми не дурна держава, яка може собі дозволити пхати людей куди-небудь. У нас мають бути професійні керівники. І професійні люди, які розуміють, як це робити, як воювати. Не можна кидати дельфінів у пісок, а антилоп – у море. Це не про перемогу у війні,

– підкреслив артист.

Водночас співак додав, що поділяє думку Колі Сєрги про те, що всі повинні активно долучатися до боротьби з державою-терористкою: "Якщо держава кличе воювати, ми повинні воювати. І українська армія переможе тільки тоді, коли буде професійною. Має бути керівництво і кожен на своєму місці. Коли кожен буде на своєму місці, буде добре".

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