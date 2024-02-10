Він вважає, що у війську "усе має бути професійно". На його думку, не можна кидати дельфінів у пісок, а антилоп – у море
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DZIDZIO висловився про мобілізацію
Виконавець вважає, що тоді, коли кожен візьме на себе відповідну роль для здобуття перемоги у війні з Росією, ситуація на фронті стане кращою.
Усе має бути професійно. Ми не дурна держава, яка може собі дозволити пхати людей куди-небудь. У нас мають бути професійні керівники. І професійні люди, які розуміють, як це робити, як воювати. Не можна кидати дельфінів у пісок, а антилоп – у море. Це не про перемогу у війні,
– підкреслив артист.
Водночас співак додав, що поділяє думку Колі Сєрги про те, що всі повинні активно долучатися до боротьби з державою-терористкою: "Якщо держава кличе воювати, ми повинні воювати. І українська армія переможе тільки тоді, коли буде професійною. Має бути керівництво і кожен на своєму місці. Коли кожен буде на своєму місці, буде добре".
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Що інші українські зірки-чоловіки говорять про мобілізацію
- Коля Серга підкреслив надзвичайну важливість мобілізації в нинішніх умовах для всіх. Зокрема, для артистів та блогерів. Він вважає, що, якщо нею знехтувати, то це матиме погані наслідки для України.
- Дмитро Шуров, відомий як Pianoбой, вважає, що артист, який бере участь у гастролях, благодійних концертах і зборі коштів для ЗСУ, може зробити ефективніший внесок у перемогу, ніж тоді, коли він на передовій.
- Співак Гарік Кричевський запропонував дати відомим артистам "бронь", яка забезпечить їм можливість продовжувати свої виступи. На його думку, військові мають воювати, а співаки – створювати музику й підтримувати бойовий дух населення.