Помер Джон Ландау – оскароносний продюсер "Титаніка" й "Аватара"

Американський продюсер Джон Ландау помер у віці 63 років. Він продюсував одні з найкасовіших фільмів та працював з Джеймсом Камероном.

Про втрату стало відомо у суботу, 6 липня. Про це сповістив співголова Disney Entertainment Алан Бергман. Причина смерті Джона Ландау наразі невідома.

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Алан Бергман назвав Джона Ландау "візіонером", чий талант та пристрасть принесли світові одні з незабутніх історій, які вдалося втілити на великому екрані.

Його видатний внесок у кіноіндустрію залишив незгладимий слід, і нам його буде дуже не вистачати. Він був культовим і успішним продюсером, але ще кращою людиною та справжньою силою природи, яка надихала всіх навколо себе,

– висловився Бергман.

Біографія Джона Ландау

Джон Ландау народився у Нью-Йорку, його батьки також були продюсерами. Він розпочав кар'єру у 80-х, поступово підіймаючись до посади віцепрезидента компанії 20th Century Fox.

Джон Ландау у співпраці з Джеймсом Камероном допоміг увійти в історію двом суперпопулярним фільмам: "Аватару" й "Титаніку". За "Титанік" він був нагороджений премією Оскар та Золотий глобус, а за "Аватар" отримав Золотий глобус та номінацію на Оскар.

У Джона Ландау залишилась дружина та двоє синів.