Це пригнічувало мене, – співачка Джессі Джей чесно зізналася, що має психічні розлади

Британська співачка Джессі Джей відверто розповіла про свої діагнози – обсесивно-компульсивний розлад, розлад дефіциту уваги та гіперактивності. Артистка зізналася, коли дізналася про них і чому вирішила про це оголосити.

За словами виконавиці, вона довго не могла змусити себе поділитися інформацією про свій психічний стан. Втім, Джессі навчається жити по-новому і готова до викликів.

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Співачка зауважила, що її діагноз виявили близько 3 місяців тому. Розлад артистки став більше проявлятися після народження її дитини.

Розповідаючи про це людям, я часто отримувала реакцію "Так, ми це знали" і, звичайно, я знала певною мірою, але народження дитини, скажімо так, оголило це набагато більше. У деяких моментах мені здавалося, що я не можу говорити про це. Ось я говорю про це. Приймаю це,

– підкреслила знаменитість.

Життя Джессі кардинально змінилося після виявлення її розладів. Діагнози допомогли зірці переосмислити її цінності, стосунки та бажання працювати. Виконавиця хоче бути чесною з аудиторією та ділитися з нею своїм досвідом, таким чином допомагаючи іншим людям зі схожими розладами.

Це давало мені сили й, чесно кажучи, іноді пригнічувало мене одночасно. Я завжди була чесна у тому, що стосується мого життєвого шляху. Ніщо в житті не визначає нас, але допомагає нам рости й ставати досконалішою версією себе,

– підсумувала Джессі Джей.

Обсесивно-компульсивний розлад – стан, для якого характерні повторювані нав'язливі думки. Розлад дефіциту уваги – проявляється через неуважність, відволікання, гіперактивність та імпульсивність.

Зазначимо, Джессі Джей – відома співачка та виконавиця хітів Nobody's Perfect, Bang Bang, Domino, Flashlight й інших. У травні 2023 року вона вперше стала мамою. У неї народився син Скай.