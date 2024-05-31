Відклали сварки: Дженніфер Лопес та Бен Аффлек вперше за довгий час з'явилися разом на публіці

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек тримають фанів у напрузі на тлі чуток про їхні складні стосунки. Днями подружжя возз'єдналося заради сімейного свята.

Донька Бена Аффлека Вайолет зробила крок у самостійне життя. 18-річна дівчина у четвер, 30 травня, відсвяткувала свій випускний.

Цікаво Дженніфер Лопес вперше публічно відповіла на чутки про розлучення з Беном Аффлеком

Зірковий батько Бен Аффлек не зміг пропустити важливу подію в житті його доньки. Він разом із дружиною, Дженніфер Лопес, відвідав урочистий захід.

Це вперше за довгий час подружжя побачили разом. Вони не виходили на публіку як пара вже близько пів місяця.

Бен Аффлек одягнув сірий костюм, а Джей Ло йшла поряд у світлій сукні з принтом та в темних окулярах.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек можуть розлучитися