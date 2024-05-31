Відклали сварки: Дженніфер Лопес та Бен Аффлек вперше за довгий час з'явилися разом на публіці
31 травня 2024, 17:50Читать новость на русском
Джерело:People
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек тримають фанів у напрузі на тлі чуток про їхні складні стосунки. Днями подружжя возз'єдналося заради сімейного свята.
Донька Бена Аффлека Вайолет зробила крок у самостійне життя. 18-річна дівчина у четвер, 30 травня, відсвяткувала свій випускний.
Цікаво Дженніфер Лопес вперше публічно відповіла на чутки про розлучення з Беном Аффлеком
Зірковий батько Бен Аффлек не зміг пропустити важливу подію в житті його доньки. Він разом із дружиною, Дженніфер Лопес, відвідав урочистий захід.
Це вперше за довгий час подружжя побачили разом. Вони не виходили на публіку як пара вже близько пів місяця.
Бен Аффлек одягнув сірий костюм, а Джей Ло йшла поряд у світлій сукні з принтом та в темних окулярах.
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек можуть розлучитися
- Після двох років у шлюбі мережею активно ширяться чутки про кризу у стосунках артистів.
- Дженніфер Лопес відвідала Met Gala без коханого чоловіка, до того ж пара довгий час не з'являлася на людях разом. Джерела, близькі до акторів, стверджують, що Бен Аффлек та Джей Ло зараз живуть окремо. Вони планують продати спільний будинок.
- Подейкують, що цю кризу спричинила сама Дженніфер Лопес. Вона дуже контролювала чоловіка, а Бен не міг з цим змиритися.
- Нещодавно Дженніфер Лопес вперше прокоментувала чутки про розлучення. На презентації нового фільму знаменитість з іронією відповіла журналістові: "Вам краще знати".