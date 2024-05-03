Адже виконавиця вже, ймовірно, перебуває на останніх місяцях вагітності. Тепер вона поділилася, чи сама має такий страх.

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Чи не боїться Джамала, що пологи припадуть на гранд-фінал Євробачення

Співачка найближчим часом не має народжувати.

Я думаю, що все буде добре. За термінами я ще не повинна народити,

– поділилася Джа.

Співачка додала, що хіба станеться щось екстрене.

Що відомо про третю вагітність Джамали

Радісну звістку співачка повідомила в листопаді цього року. Тоді вона виставила фото з помітно округлим животиком.

При надії. Це настільки глибоко… і зараз зовсім по-іншому це сприймаю. Маю у собі Надію, Віру та величезну Любов,

– зазначила під світлиною виконавиця.

Це буде третя дитина для Джамали та її чоловіка, які вже є батьками двох синів – Еміра-Рахмана та Селіма-Гірая.

Ймовірно, що артистка чекає на ще одного хлопчика. Під час нещодавнього публічного виступу на церемонії вручення премії імені Тараса Шевченка артистка натякнула на можливість очікування ще одного хлопчика. Отримуючи нагороду за музичний альбом Qirim на церемонії вручення премії імені Тараса Шевченка артистка процитувала рядки з вірша Шевченка "І Архімед, і Галілей"

"І на оновленій землі. Врага не буде, супостата, А буде син, і буде мати, І будуть люде на землі", – сказала тоді знаменитість, вказуючи на свій живіт.