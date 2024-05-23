Блогерка навіть показала кадри з операційно. З'ясувалося, що співак провів 2 дні в реанімації.

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Що Катерина Репяхова розповіла про операцію Віктора Павліка

Для мене це була вічність. Це були надскладні дні, які ми пережили разом,

– підкреслила Катерина.

Що відомо про стан здоров'я Віктора Павліка