Блогерка навіть показала кадри з операційно. З'ясувалося, що співак провів 2 дні в реанімації.
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Що Катерина Репяхова розповіла про операцію Віктора Павліка
Для мене це була вічність. Це були надскладні дні, які ми пережили разом,
– підкреслила Катерина.
Що відомо про стан здоров'я Віктора Павліка
- Артист страждає на вроджену ваду серця, яка з роками призвела до виходу з ладу одного з його серцевих клапанів. У липні 2022 року лікарі поставили діагноз та рекомендували терміново замінити клапан на штучний, оскільки є загроза раптової смерті.
- Спочатку співак планував зробити операцію восени 2022 року, однак згодом відмовився від неї. За словами його дружини, Павлік вирішив не оперуватися, оскільки почувається добре і не відчуває проблем зі здоров'ям. Крім того, його 80-річна мати також має хворе серце, і артист сподівається прожити стільки ж, скільки й вона, без хірургічного втручання.
- На щастя, на початку травня з виконавцем зв'язались лікарі, які вмовили його зробити операцію. Тоді дружина Віктора Павліка зазначала, що, якщо цього не зробити, то співака може спіткати раптова смерть.