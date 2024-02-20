Святковий день жінка провела на півмарафоні. водночас на фініші її чекав несподіваний сюрприз від друзів та сина Леона.

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Дружина Влада Ями відзначила день народження

Вона зробила це у нестандартний спосіб. Лілія разом зі своїм чоловіком взяли участь у півмарафоні, подолавши 21 кілометр за дві години й сім хвилин. Коли жінка перетнула фінішну лінію, на неї чекав зворушливий сюрприз, організований її друзями та сином Леоном. Близькі прийшли підтримати та привітати Лілію з рожевими та сріблястими повітряними кульками, квітами й великими плакатами.

Я це зробила! Покращила результат у порівнянні з попереднім забігом. 21 кілометр за дві години та сім хвилин. А який мене чекав сюрприз на фініші! Друзі зустріли мене з квітами та великим плакатом "З днем народження". Люблю і безмежно дякую. Це було дуже несподівано,

– поділилася знаменитість.

Як Лілія Яма відсвяткувала свій день народження / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Де зараз Влад Яма