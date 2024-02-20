Святковий день жінка провела на півмарафоні. водночас на фініші її чекав несподіваний сюрприз від друзів та сина Леона.
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Дружина Влада Ями відзначила день народження
Вона зробила це у нестандартний спосіб. Лілія разом зі своїм чоловіком взяли участь у півмарафоні, подолавши 21 кілометр за дві години й сім хвилин. Коли жінка перетнула фінішну лінію, на неї чекав зворушливий сюрприз, організований її друзями та сином Леоном. Близькі прийшли підтримати та привітати Лілію з рожевими та сріблястими повітряними кульками, квітами й великими плакатами.
Я це зробила! Покращила результат у порівнянні з попереднім забігом. 21 кілометр за дві години та сім хвилин. А який мене чекав сюрприз на фініші! Друзі зустріли мене з квітами та великим плакатом "З днем народження". Люблю і безмежно дякую. Це було дуже несподівано,
– поділилася знаменитість.
Як Лілія Яма відсвяткувала свій день народження / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Де зараз Влад Яма
- Танцівник разом із сім'єю вже близько двох років проживає в США. У Маямі він працює хореографом в місцевій танцювальній студії.
- Окрім професійної діяльності, Влад Яма також бере участь в організації благодійних заходів на підтримку України.
- З України чоловік виїхав ще на початку повномасштабного вторгнення. Він заявив, що зробив це ще до закриття кордонів.
- Водночас батьки Влада Ями вирішили залишитися в Україні. Спочатку вони проживали на заході країни, а потім переїхали до рідного міста Запоріжжя.