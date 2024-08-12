Сніжана Бабкіна відповіла, чому її 16-річний син, який живе в Німеччині, не вступатиме до вишу

Дружина співака Сергія Бабкіна, Сніжана розповіла про плани на навчання свого старшого сина Артура, який живе в Німеччині. Хлопець цього року закінчив школу, але вступати до університету не планує.

Бабкіна, яка зізналася про серйозні проблеми зі своїм здоров'ям, розкрила, чому її син не навчатиметься у виші протягом наступного року. Як запевнила Сніжана, ця проблема легко розв'язується.

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За словами акторки, юнакові подобається розробляти сайти для продажу товарів, втім поки він не вступатиме до університету. Річ у тім, що Артур не знає німецьку мову на тому рівні, який потребує навчальний заклад. Тому хлопець піде на спеціальні курси, де вдосконалить свої знання.

Артур спочатку ходив до німецької школи, але потім не захотів там вчитися. Він закінчив українську школу в Німеччині. У них була німецька, але її недостатньо для того, щоб вступити або до коледжу, або до вишу. Тому він хоче дотягнути хоча б до B1, тоді вже буде можливість кудись вступати,

– поділилася Сніжана.

Щодо інших дітей, то донька Веселина захоплюється творчістю, зокрема малюванням. Виявляється, у школі дівчинки всі захоплюються її старанням. Водночас молодший син подружжя, Єлисей може похизуватися вільним володінням німецької мови.

Коли ми приходимо на збори до її німецької школи, всі захоплюються, скільки всього Веселина вміє. Говорить, що хоче бути дизайнеркою інтер'єрів, будинків. Це її тема. Вона вже, звичайно, як і Єлисей, вільно розмовляє німецькою,

– повідомила Бабкіна.

Нагадаємо, Сергій і Сніжана мають двох спільних дітей – доньку Веселину й сина Єлисея. Водночас пара виховує сина Артура, якого акторка народила в першому шлюбі.