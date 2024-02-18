Вона поділилася, що раніше дуже хотілося якомога швидше приїхати назад в Україну. Однак зараз вона навіть не думаю про повернення.

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Дружина Михайлюка здивувала заявою про повернення в Україну

В інстаграмі підписники запитали Дарію про те, чи планує вона з коханим та дітьми повертатися в Україну після закінчення війни. Жінка поділилася, що дуже довго жила з бажанням повернутися додому і не могла планувати життя десь за кордоном, бо дуже хотіла в Україну і чекала, коли буде безпечно повернутись туди з дитиною. Втім, тепер все змінилося.

Зараз я навіть не думаю про повернення. Гадаю, що до того часу ми вже дуже сильно "пустимо коріння" в іншій країні,

– зазначила Хлистун.

Де зараз Макс Михайлюк