Вона поділилася, що раніше дуже хотілося якомога швидше приїхати назад в Україну. Однак зараз вона навіть не думаю про повернення.
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Дружина Михайлюка здивувала заявою про повернення в Україну
В інстаграмі підписники запитали Дарію про те, чи планує вона з коханим та дітьми повертатися в Україну після закінчення війни. Жінка поділилася, що дуже довго жила з бажанням повернутися додому і не могла планувати життя десь за кордоном, бо дуже хотіла в Україну і чекала, коли буде безпечно повернутись туди з дитиною. Втім, тепер все змінилося.
Зараз я навіть не думаю про повернення. Гадаю, що до того часу ми вже дуже сильно "пустимо коріння" в іншій країні,
– зазначила Хлистун.
Де зараз Макс Михайлюк
- Наразі ексхолостяк з дружиною, двома дітьми та мамою живуть в Канаді.
- Водночас на початку повномасштабного вторгнення Макс був в Україні. Він навіть публікував фото у військовій формі зі зброєю, тож, ймовірно, долучався до тероборони.
- Втім, вже восени 2022 року Михайлюк почав ділитися світлинами та відео з кабіни літака, що свідчить про те, що він покинув Україну. На запитання підписників про від'їзд пілота його дружина відповіла, що він поїхав у "відрядження".
- Зазначимо, що сам Макс Михайлюк розповідав, що провів 7 місяців в Україні, де нібито намагався стати пілотом винищувачі F-16, але, за його словами, він нічого не почув у відповідь.