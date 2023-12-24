З'ясувалося, що співачка вперше за довгий час зустрічатиме Різдво з рідними. Тож вона вирішила поділитися з шанувальниками, як готується до свят.

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Надя Дорофєєва показала їхню квартиру з Кацуріним

Виконавиця продемонструвала розкішну вітальню, де можна було побачити витончений скляний столик, книжкові полиці, білосніжний диван і картини. Крім того, Дорофєєва показала простору кухню, коли готувала частування. Наприкінці відео артистка накрила на стіл і запалила свічку, яка створила захопливу атмосферу.

Примітно, що зіркове подружжя вже встановило вдома ялинку.

Вперше за довгий час зустрічатиму Різдво з рідними. Хочеться самій все підготувати,

– підкреслила знаменитість.