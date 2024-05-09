Так, на фотографії можна побачити, який вигляд має єдина донька артиста. Також у кадрі з'явився її коханий, бізнесмен Андрій Іщенко, з яким Діана перебуває у стосунках вже довгий період і навіть планує вийти за нього заміж.
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Який вигляд має Діана Зіброва та її наречений
На публічний захід дівчина одягнула чорне вбрання. З аксесуарів вона додала брошку у вигляді білої троянди та чорну сумку. Водночас її обранець Андрій постав у ніжно-блакитному штанному костюмі та білій сорочці.
Зауважимо, що сам народний артист позував на світлині у чорному піджаку з золотистими паєтками чорних штанах і футболці у тон.
Що відомо про доньку Павла Зіброва
- Нещодавно Діані виповнилося 27 років. Зі святом доньку зворушливо привітав зірковий татусь.
Ти стала моїм кращим помічником у творчості, справжнім професіоналом своєї справи! Я пишаюсь тобою і радію твоїм успіхам,
– написав тоді виконавець.
- Зауважимо, що донька Зіброва – випускниця Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
- Зараз вона працює PR-спеціалісткою у батька.
"У неї – сім спеціальностей. Вона і візажистка, і соцмережі веде. Молодець, працює 24 години на добу. Так, як вона віддається батькові та нашій справі, не віддасться ніхто. Вона отримує зарплату у тата. Все по-чесному. А що, вона має працювати за бублик?", – зазначав раніше співак.
- До того ж Павло Зібров наголосив, що Діана позитивно вплинула на його репертуар та розвиток.