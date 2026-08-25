Про це повідомили рідні співачки у соцмережах.

Що відомо про смерть Доллі Партон?

Доллі Партон померла у віці 80 років у місті Нешвілл. Вона була відомою на весь світ співачкою, авторкою пісень та акторкою.

Рідні попросили шанувальників з усього світу ділитися спогадами у соцмережах. Замість квітів вони закликали робити пожертви до її благодійного фонду Imagination Library, який передав понад 150 мільйонів книжок дітям.

Трагедія сталася через 17 місяців після смерті її чоловіка Карла Діна. Вони прожили у шлюбі майже 60 років.

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Чим відома Доллі Партон?

Доллі Партон народилася у 1946 році. Вона була 4 з 12 дітей у бідній родині в штаті Теннессі. Майбутня зірка розпочала музичну кар'єру ще в дитинстві. Вона підкорила як кантрі-, так і поп-чарти, випустивши десятки хітів.

Написання пісень – це мій спосіб висловити свої почуття та думки. Не лише свої, а й речі, які я бачу, людей, які мені небайдужі. Моя голова вибухнула б, якби я не висловила деякі з цих речей. Не все, що я пишу, добре, але все це добре для мене – як терапія,

– розповідала Партон.

Найбільш відомими її піснями є Jolene та балада I Will Always Love You. Останню пізніше переспівала Вітні Г'юстон, перетворивши її на один із найпродаваніших синглів в історії музики.

Доллі Партон – I Will Always Love You: дивіться відео

За свою тривалу кар'єру артистка була номінована на премію Grammy 55 разів.

Співачка отримала низку престижних нагород:

11 премій Grammy;

10 нагород Асоціації кантрі-музики;

4 нагороди People's Choice Awards;

3 нагороди American Music Awards.

Також вона стала жінкою з найбільшою кількістю альбомів у топ-10 чарту Billboard Country Albums.

Доллі Партон – Jolene: дивіться відео

Партон також знімалась у фільмах. Серед найвідоміших: "Найкращий маленький бордель у Техасі" (1982) з Бертом Рейнольдсом; "Сталеві магнолії" (1989) з Джулією Робертс та Ширлі Маклейн; та "Пряма розмова" (1992) з Джеймсом Вудсом.

Попри весь свій вплив і авторитет як артистки, появи в телевізійних ток-шоу та спецвипусках, Партон вважала себе, перш за все, авторкою пісень.

Писати для мене так само природно, як вставати та готувати сніданок. Я завжди поруч з олівцем і папером чи магнітофоном. Я пишу щодня, навіть коли перебуваю в літаку, у ванні чи в автобусі. Це палає в мені,

– казала Партон.

Що відомо про благодійну діяльність артистки?

Окрім музики, Доллі Партон створила власну бізнес-імперію. Вона відкрила тематичний парк Dollywood та активно займалася благодійністю.

Під час пандемії коронавірусу вона пожертвувала мільйон доларів медичному центру. Ці кошти сприяли розробці вакцини Moderna.

Артистка також неодноразово публічно виступала на підтримку рівності та прав меншин, зазначаючи, що вважає за обов'язок надихати та допомагати іншим.

У липні 2026 року у віці 81 року померла ірландська актриса Бренда Фрікер. Вона була найбільш відома за роллю "жінки з голубами" у культовій комедії "Сам удома 2".