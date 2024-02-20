До теми У День Героїв Небесної Сотні: Зеленська захопила образом total black на Майдані Незалежності

Христина Соловій

Співачка виставила фото, де українці стоять на шинах, що у вогні, біля синьо-жовтого прапора. Вона наголосила, що сьогодні ми тут завдяки тим, хто вже не з нами.

"Ці люди не знали, була їх жертва марною чи ні. Але вони захищали те, у що вірили. Вільну Україну", – сказала артистка.

Євген Клопотенко

Кулінар поширив архівні світлини з Майдану Незалежності.

Цей день я запам'ятаю назавжди. Це день, коли помер Женя і народився Євген. Вічна пам'ять кожному Герою, який поліг за нашу Україну,

– наголосив кухар.

alyona alyona

Переможниця Нацвідбору-2024 виставила пост з українським та англійським текстом, де згадала, що 10 років тому українці боролися й гинули за майбутнє й свободу нашої країни. вона провела паралель із сьогоденням та наголосила, що ми не повинні забувати, кому завдячуємо за можливість планувати завтрашній день.

Дякую кожному, хто бореться та допомагає боротися проти зла, яке прийшло до нашої домівки. Вічна шана та пам'ять усім, хто загинув за можливість Україні будувати щасливе та величне майбутнє,

– додала співачка.

Руслана Лижичко

Знаменитість вшанувала пам'ять Героїв Небесної Сотні.

"Завдяки вірі, мужності та героїзму людей на Майдані та сьогодні по всій лінії фронту, ми не втратили Україну", – написала виконавиця.

Світлана Тараброва

Виконавиця у своїх інстаграм-сторіс згадала про роковини Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні.

"Пам'ятаємо, дякуємо", – лаконічно написала знаменитість під світлиною.

Крім того, знаменитість виставила відео під свою пісню "Вірю. Знаю" з відео, які були зняті під час Революції Гідності.

Наталка Карпа

Артистка теж поділилася відео з архівними кадрами з Майдану Незалежності.

Сьогодні в Україні День пам'яті Героїв Небесної Сотні, а також 10-ті роковини початку російського вторгнення. Пам'ятаємо мужність і маємо бути вдячні кожному та кожній, хто змінює хід нашої історії,

– наголосила співачка.



Наталка Карпа висловилась про День пам'яті Небесної Сотні / Скриншот з інстаграм-сторіс

Про Героїв Небесної Сотні згадали й інші українські знаменитості. Серед них – Настя Каменських, Алан Бадоєв, Злата Огнєвіч тощо.

Як інші зірки згадують про День пам'яті героїв Небесної Сотні / Скриншоти з інстаграм-сторіс