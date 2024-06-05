Народився в Білорусі, а побудував кар'єру в Україні: де зараз Дмитро Танкович

Український та білоруський телеведучий давно запам'ятався глядачам з екранів телевізора. Однак із початком повномасштабного вторгнення більшість проєктів Дмитра довелось поставити на паузу.

Уже давно Танкович є впізнаваним обличчям серед української та іноземної публіки. Чоловік відомий участю в багатьох телепроєктах, які були одними з найпопулярніших. Де зараз і чим займається Дмитро Танкович – далі в матеріалі Show 24.

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Дитинство та початок кар'єри

Дмитро народився 9 квітня 1977 року в Мінську, Білорусь. Школу закінчив зі срібною медаллю, а потім вступив до Білоруського державного економічного університету.

Дмитро Танкович у дитинстві / Фото з архіву ведучого

Чоловік займався стрибками у воду, грав у шкільному театрі. А в студентські роки почав виступати у команді КВК "ЧП". Спочатку участь у цьому колективі була звичайним захопленням, а згодом переросла у професійну кар'єру.

Танкович за час капітанства у команді здобув низку визначних нагород: чемпіон Білоруського Клубу веселих та винахідливих і Відкритого Чемпіонату КВК Балтії (1998); чемпіон Євроліги Міжнародного союзу КВК (1999); чемпіон Відкритої Української ліги КВК (2000); володар Президентського Призу на Міжнародному фестивалі "Голосний КіВіН-2004"; володар "Великого КіВіНу у світлому" на Міжнародному фестивалі "Голосний КіВіН-2005"; віцечемпіон Вищої ліги Міжнародної спілки КВК (2005).

На телебачення чоловік потрапив у 1999 році.

Успіх на телебаченні

Із 2000 року Дмитро вів гумористичну програму "Доктор Ікс" на білоруському ТБ. Згодом вів розважальну програму "Брати Грімм" і "Барахти з Бухти".

До 2009 року Танкович продовжував будувати кар'єру в Білорусі та був обличчям ще декількох проєктів: "Незвичайний концерт", "Чудова п'ятірка", "Музичні вечори у Мирському замку", "Рекламна пауза", ОНТ (Білорусь); ведучий шоу "Битва титанів".

Співпрацю з українським телебаченням ведучий почав із проєкту "Танцюють всі". Спочатку чоловік в парі з Євгеном Сморигіним, який є добрим другом і співведучим Дмитра, входили до креативної групи шоу, яка допомагала учасникам створювати свої номери. Але вже у другому сезоні проєкті, Танкович став співведучим Лілії Ребрик.

Дмитро Танкович і Лілія Ребрик / Фото з інстаграму телеведучого

Далі в телевізійній кар'єрі ведучого появились й інші проєкти на українському телебаченні: "Країна чекає", "Смішні люди", "Танці із зірками", пост-шоу "МастерШеф", "Кулінарна династія", "Куб", "Україна має талант" тощо.

У 2019 році Дмитра запросили до "Дизель шоу", де він став актором багатьох постановок і програм.

Дмитро Танкович в проєкті "Дизель шоу" / Фото з інстаграму чоловіка

Особисте життя

Чоловік одружений з Ольгою Крівдюк. З коханою він познайомився на проєкті "Україна має талант" у Донецьку, а Ольга в той час була там адміністраторкою. Сам Дмитро зізнається, що він не дуже романтичний. Він запросив Ольгу у недороге кафе, між ним зав'язався діалог і так пара зійшлась.

У 2015 році в подружжя народилась донька Олександра.

Дмитро Танкович з сім'єю / Фото СТБ

Дмитро і повномасштабне вторгнення

Чоловік жив із сім'єю в Бучі Київської області. До його будинку добрались російські окупанти та трохи намародерили, також постраждали вікна.

У Білорусі живуть мама та брат шоумена. Він сподівається, що рідним нічого не загрожуватиме через його позицію. На своїй сторінці в інстаграм чоловік активно публікує кадри з військовими, різні тематичні ролики присвячені темі війни тощо. Загалом блог Танковича перетворився на так званий новинний ресурс.

Чоловік також активно долучається до зборів на підтримку армії та їздить виступати з благодійними концертами.

Де зараз і чим займається ведучий

Чоловік продовжує працювати й жити в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення Дмитро почав дистанційно співпрацювати з білоруськими опозиційними каналами. Серед них – "БелСат", який знаходиться у Варшаві, та ютуб-канал Nexta Live.

Через війну довелось призупинити чимало кінопроєктів. Шоумен сподівається, що зможе скоро повернутись у кіноіндустрію і вже працює над багатьма сценаріями.

Також Танкович має власний канал на ютубі. Кожних четверга і суботи чоловік випускає відео, де з іронією та сарказмом розповідає про новини останніх днів.