Гонорари вже не ті, – Коляденко розсекретив скільки заробляє та чому перебуває в боргах

Відомий хореограф Дмитро Коляденко зізнався, що немає власного житла. Ба більше, шоумен винний гроші банку, які досі ще не виплатив.

До того ж Дмитро розповів скільки заробляє з балетних постановок. За словами шоумена, це значно менше, ніж було до війни.

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Чому Коляденко немає свого житла

Хореограф зізнався, що живе у столиці протягом 28 років. Втім, за цей час артист так і не придбав власного житла. Наразі Коляденко орендує квартири, оскільки йому це подобається. До того ж спосіб життя шоумена не дозволяє йому надовго залишатися в конкретному місті.

Дуже багато грошей іде на оренду. У мене зовсім немає квартири. Я дуже люблю знімати. Я постійно на гастролях і для мене дім – це коли я в готелі. Я б жив у готелі, це моя мрія,

– поділився Дмитро.

Водночас гроші артист витрачає здебільшого на оренду житла – приблизно тисяча доларів (40 379 грн). Також Коляденко платить за парковку – 6 тисяч грн, а решта гонорару йде на їжу, ліки, запис пісень і знімання кліпів.

Дмитро Коляденко про власний заробіток: дивіться відео онлайн

Що відомо про кредит Коляденка

Ба більше, шоумен винний гроші банку. У 2020 році він взяв кредит у розмірі 75 тисяч гривень, який сплачує досі.

Зараз війна йде. Гонорари вже не ті, що були до. Коли був як співак, були нормальні гонорари. Зараз я в балеті, там не ті гроші. 3-4 тисячі доларів – такого немає, може 2 тисячі доларів є,

– зазначив Коляденко.

Втім, незважаючи на потребу виплачувати кредит і знімати квартири, Дмитро радіє можливості займатися улюбленою справою.