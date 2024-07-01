На війні загинув брат лідера гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Дмитро Чендей

У російсько-українській війні трагічно загинув військовий Дмитро Чендей, уродженець села Новоселиця, що знаходиться у Закарпатській області. Його смерть стала великою втратою для родини, друзів та всієї громади села.

Зокрема, слова про велику втрату написав лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець. Співак висловив свою гордість за брата, який став справжнім героєм для всієї родини та друзів.

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На війні загинув воїн Дмитро Чендей

Захисник Дмитро Чендей загинув 29 червня під час виконання бойового завдання, отримавши поранення, несумісні з життям. Ця трагічна втрата залишила глибокий слід у серцях його рідних, друзів та всіх, хто його знав.

Лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець, який є братом загиблого, висловив свою скорботу на своїй фейсбук-сторінці.

Брат Дмитро Чендей на щиті! Воював з початку повномасштабного… ВОЇН! Світла памʼять тобі Братику! Надія Танчинець обіймаю вас усіх,

– написав співак.

Сергій також поділився спільними фотографіями з полеглим братом.

У коментарях під постом люди висловлюють свою вдячність Дмитру за його вибір захищати Україну та підтримують родину в цей важкий час.

Пам'ять про Дмитра Чендея залишатиметься живою у серцях тих, хто знав його особисто, і тих, хто відчуває вдячність за його подвиг.

Що відомо про Дмитра Чендея

Дмитро Чендей був випускником Новоселицького ліцею Нересницької громади на Закарпатті. Він загинув під час виконання бойового завдання, віддавши своє життя за свою рідну землю. Ще з перших днів повномасштабного вторгнення, Дмитро безстрашно та самовіддано стояв на захисті України. 29 червня, виконуючи свій обов'язок, він отримав поранення, які були несумісні з життям.

Ця трагічна подія стала великою втратою для його рідних, друзів і усієї громади Новоселиці. Його самопожертва і героїзм залишаться у серцях тих, хто знав його особисто і хто був свідком його відваги на передовій.