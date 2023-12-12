Днями виконавиця вперше поділилася, як почувалася, коли втратила маму. Крім того, вона зізналася, як після втрати змінилося її життя і вона сама.
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Як Тоня Матвієнко почувалася після смерті мами
Втрата близької людини сильно вплинула на виконавицю. Стрес і шок позначилися на її самопочутті. Тоня розповіла, що майже три тижні не могла спати. Крім того, у неї постійно було відчуття присутності матері.
Побачити її мертвою… Для мене це був кінець. Стрес та шок неймовірний!,
– поділилася знаменитість.
Крім того, співачка зовсім не мала апетиту, вживала снодійне та втратила половину волосся.
"Я дуже сильно в собі закрилась. Узагалі не їла. Навіть снодійні приймала. Антидепресантів я не пила, але в тому стані, в якому я знаходилася, можна було загриміти в лікарню. Половина волосся випала", – зізналася виконавиця.
Водночас, за словами Тоні Матвієнко, в неї загострились почуття.
"Тоді осінь була така красива, тепла! В мене все було, як у сповільненому кіно, "на рапіді"…", – пригадала зірка.
Як Тоня переживає втрату матері
Виконавиця зізналася, що знаходила розраду в підтримці своїх близьких.
Я не хотіла бути сама, і щодня до нас приїжджали друзі, мили, драїли хату… й не давали мені залишатися наодинці з думками,
– сказала Тоня Матвієнко.
Крім того, зірці сильно допомогла робота в університеті.
"А потім мені зателефонували з Університету культури, де я викладаю: "Тоню Петрівно, завтра у ваших студентів – іспит...". Бо до цього вони мовчали й теж не чіпали мене. І я подумала – це ж мої студенти, я за них відповідаю, їм же можуть нижчі оцінки поставити на сесії. Оце мене і врятувало – я вийшла на роботу", – поділилася Тоня.
Водночас виконавиця зізналася, що за турботами, пов'язаними з прощанням, навіть не встигла виплакатися на похоронах мами. Так, через місяць вона пішла на великий концерт із гучною музикою. Зробила це для того, щоб виплеснути емоції й викричатися так, щоб ніхто не чув.
"Я й зараз ще не вийшла з коматозу. Інколи навіть сплю в її кімнаті", – додала Тоня Матвієнко.
Вона наголосила, що після втрати мами вчиться жити по-новому.
"У мене не стало мами – і я різко стала дорослою. Я – одна, й віднині я сама повинна себе захистити. Я змінилася. Поки мені це не дуже комфортно", – підсумувала співачка.
Тоня та Ніна Матвієнко / Фото з інстаграму співачки
Смерть Ніни Матвієнко
- Народна артистка України відійшла у вічність 8 жовтня у віці 75 років. Вона не дожила всього два дні до свого 76 дня народження.
- Пізніше Арсен Мірзоян повідомив, що співачка померла через онкологію.
- Нещодавно про причину смерті знаменитості заговорила також її донька. Тоня розповіла, що Ніна Митрофанівна майже чотири роки хворіла, однак дізналася про це лише на початку серпня. Через два місяці вона пішла з життя.
- Попрощалися з Ніною Матвієнко 11 жовтня у Свято-Феодосіївському монастирі в Києві, а поховали артистку на Звіринецькому кладовищі.