Днями виконавиця вперше поділилася, як почувалася, коли втратила маму. Крім того, вона зізналася, як після втрати змінилося її життя і вона сама.

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Як Тоня Матвієнко почувалася після смерті мами

Втрата близької людини сильно вплинула на виконавицю. Стрес і шок позначилися на її самопочутті. Тоня розповіла, що майже три тижні не могла спати. Крім того, у неї постійно було відчуття присутності матері.

Побачити її мертвою… Для мене це був кінець. Стрес та шок неймовірний!,

– поділилася знаменитість.

Крім того, співачка зовсім не мала апетиту, вживала снодійне та втратила половину волосся.

"Я дуже сильно в собі закрилась. Узагалі не їла. Навіть снодійні приймала. Антидепресантів я не пила, але в тому стані, в якому я знаходилася, можна було загриміти в лікарню. Половина волосся випала", – зізналася виконавиця.

Водночас, за словами Тоні Матвієнко, в неї загострились почуття.

"Тоді осінь була така красива, тепла! В мене все було, як у сповільненому кіно, "на рапіді"…", – пригадала зірка.

Як Тоня переживає втрату матері

Виконавиця зізналася, що знаходила розраду в підтримці своїх близьких.

Я не хотіла бути сама, і щодня до нас приїжджали друзі, мили, драїли хату… й не давали мені залишатися наодинці з думками,

– сказала Тоня Матвієнко.

Крім того, зірці сильно допомогла робота в університеті.

"А потім мені зателефонували з Університету культури, де я викладаю: "Тоню Петрівно, завтра у ваших студентів – іспит...". Бо до цього вони мовчали й теж не чіпали мене. І я подумала – це ж мої студенти, я за них відповідаю, їм же можуть нижчі оцінки поставити на сесії. Оце мене і врятувало – я вийшла на роботу", – поділилася Тоня.

Водночас виконавиця зізналася, що за турботами, пов'язаними з прощанням, навіть не встигла виплакатися на похоронах мами. Так, через місяць вона пішла на великий концерт із гучною музикою. Зробила це для того, щоб виплеснути емоції й викричатися так, щоб ніхто не чув.

"Я й зараз ще не вийшла з коматозу. Інколи навіть сплю в її кімнаті", – додала Тоня Матвієнко.

Вона наголосила, що після втрати мами вчиться жити по-новому.

"У мене не стало мами – і я різко стала дорослою. Я – одна, й віднині я сама повинна себе захистити. Я змінилася. Поки мені це не дуже комфортно", – підсумувала співачка.



Тоня та Ніна Матвієнко / Фото з інстаграму співачки

Смерть Ніни Матвієнко