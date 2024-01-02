Зокрема, побилися вікна та пошкоджено подвір'я будинку. На щастя всі залишилися живі.

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Пошкоджений будинок Ілони Гвоздьової

Внаслідок нічної атаки на столицю постраждав дім танцівниці. Так, Гвоздьова показала, як побилися вікна й повалилися дроти на їхньому подвір'ї. Пощастило, що родина з дітьми була в безпечному місці, тож нічого окрім будинку не постраждало.

Ми побачили цей ранок на власні очі. Ми живі, неушкоджені, а це вже свято. Дякую нашим хлопцям… В нас найсильніше ППО. Було дуже лячно, дуже гучно, але дякувати Богу головне, що ми живі. Все інше то таке вже,

– підкреслила хореографиня.



Раніше росіяни знищили будинок Гвоздьової

На 8 день широкомасштабної війни російська ракета поцілила в тихий житловому районі, де жила родина Ілони Гвоздьової й не було стратегічних об'єктів. На щастя, тоді ніхто не постраждав: "Ми живі, будинок відбудуємо й повільно, але впевнено закатаємо в новий фундамент усіх, хто прийшов на нашу землю".

Де живе Ілона Гвоздьова

Хореографиня з чоловіком та дітьми мешкає за Києвом, де вони активно будуть дім.

Їхній будинок, площею 238 квадратних метрів, потребував значних коштів для будівництва. Так, влітку танцівниця розповідала, що витрати вже перевищили позначку у 250 тисяч доларів. Водночас роботу над будинок тоді було завершено лише наполовину.

Танцівниця розповіла, що вони з чоловіком протягом усього життя збирали ці гроші на дім своєї мрії. Крім того, батьки Гвоздьової теж фінансово допомогли подружжю.

Російська атака на Київ