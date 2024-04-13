Страшний сон справдився, – українська ведуча повідомила, що у її будинок увірвалися бандити

Українська блогерка та ведуча Аліна Шаманська здивувала своїх шанувальників. До неї з сином у будинок зайшли бандити.

З початком повномасштабного вторгнення дівчина переїхала до США. Водночас повертатися в Україну до закінчення війни вона не планує.

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Що сталося з Аліною Шаманською

Зірка поділилася, що вийшла вночі на вулицю за водою, аж раптом помітила вертольоти у небі та наряд поліції біля будинку. Водночас сусіди, які пробігали повз неї, сказали блогерці швидко зайти назад у дім та зачинити всі двері, оскільки до них увірвалися бандити.



До будинку Шаманської зайшли злочинці / Скриншот з інстаграм-сторіс блогерки

Аліна швидко зателефонувала другу, який порадив вимкнути світло та заховатися в гардеробній, адже існувала можливість стрілянини. Водночас приятель ведучої повідомив поліцію про місце перебування злочинців.



Ведуча Шаманська ховається в гардеробній / Скриншот з інстаграм-сторіс

Блогерка разом з сином мешкає у двоповерховому будинку на першому поверсі, а бандити увірвалися на поверх вище. Попри ненадійність замків, Шаманська все одно зачинилася у квартирі.



Аліна Шаманська про бандитів / Скриншот з інстаграм-сторіс ведучої

Як виявилося, одного зі злочинців таки вдалося затримати, однак другий втік. Пізніше стало відомо, що втікач засів у іншій квартирі, яку вже встигли оточити поліцейські.

Друг додзвонився у поліцію. Одного вже затримано копами. Інший ще в засідці, але вже не в нас над головою, а в сусідньому комплексі засів в чиїйсь квартирі. Він повністю охоплений поліцією. Тому можна виходити до квартири, але не далі. Копи зараз просять його здатися і вийти добровільно, але він не виходить,

– поділилася блогерка.



Шаманська розповіла про наряд поліції / Скриншот з інстаграм-сторіс блогерки

До того ж ведуча зізналася, що навіть чула два постріли. Аліна впевнена, що перший зробили поліцейські як попередження, а другий – аби зламати замок у будинок і спіймати бандита.

Треба дізнатися закон про зброю у цивільних в Каліфорнії, бо як я змогла б захистити сина, якби злочинці забігли б до нас і він би почав кричати,

– зізналась Шаманська.

Аліна Шаманська не може виїхати з США

28 лютого цього року блогерка мала поїхати в Київ. Там вона планувала відзняти кілька випусків свого подкасту, відсвяткувати з друзями день народження, пройти медичне обстеження, а також зняти рекламні інтеграції. Однак, за словами Аліни, "певні обставини" не дали цього зробити.

Справа в тому, що Аліна мала туристичну візу, за якою вона була зобов'язана виїжджати з країни кожні шість місяців. Оскільки цього не сталося, то Шаманська повинна подати заяву на отримання нового типу візи.

Ця процедура може зайняти від 5-6 місяців до декількох років. Покидати територію США в період оформлення – заборонено. Тобто я застрягну без права виїзду на фіг зна скільки. Плюс це дорого,

– наголосила інфлюенсерка.

Шаманська також поділилася, що сильно сумує за Києвом, втім не може повернутися в Україну назавжди і підкреслила, що війна не є основною перешкодою, що заважають їй та синові Артуру поїхати назад у Київ.