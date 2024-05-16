Домагався до 16 жінок: ілюзіоніст Девід Копперфілд потрапив у скандал

16 жінок звинуватили відомого американського ілюзіоніста Девіда Копперфілда в сексуальних домаганнях. Це відбувалося з кінця 1980-х по 2014 рік.

Водночас деякі з жінок, на момент домагань, були неповнолітніми. Втім, адвокати ілюзіоніста вже відреагували на ці звинувачення.

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У чому звинуватили Копперфілда

16 жінок висунули звинувачення американському ілюзіоністу у сексуальних домаганнях і "неадекватній" поведінці. Деякі з постраждалих зазначили, що були 15-річними на момент домагань Копперфілда.

Водночас троє жінок розповіли, що ілюзіоніст підсипав їм наркотики перед статевим актом. Ба більше, постраждалі не знали про це і запевнили, що точно не погодилися б на на таке, якби не перебували у стані наркотичного сп'яніння.

Ще у 2018 році Брітні Льюїс, одна з жінок, зізналася, що Девід підсипав їй речовини. Водночас він домагався її ще 30 років тому. На той момент постраждалій було 17 років.

Втім, Девід заперечив усе сказане жінками. За словами його адвокатів, він "ніколи не поводився неналежним чином ні з ким, не кажучи вже про неповнолітніх".

До того ж ілюзіоніст є активістом руху MeToo, який заохочує жінок розповідати свої історії про насильство, яке над ними вчинили. Водночас юристи Копперфілда впевнені, що звинувачення в сексуальних домаганнях є неправдивими.

Що відомо про Копперфілда