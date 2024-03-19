Від Пиварова до ROXOLANA: 5 пісень на вірші Ліни Костенко, які захочете додати у свій плейлист

У вівторок, 19 березня, свій день народження святкує Ліна Костенко. Жінці, яка є символом українського шістдесятництва, виповнилось 94 роки. Її ранні твори, такі як "Проміння землі" та "Вітрила", допомогли стимулювати рух за культурне та політичне відродження України.

Ліна Василівна є майстром слова. Завдяки їй українська мова збагатилась новими образами та метафорами. Show 24 підготувало для вас добірку пісень, які написані на слова видатної поетеси.

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Вірші Ліни Костенко в українській музиці

"Відмикаю світанок скрипковим ключем…" – Артем Пивоваров

Артем Пивоваров записав пісню "Валторна" на вірш Ліни Костенко "Відмикаю світанок скрипковим ключем…". До пісні долучились хор та вокалісти команди співака на "Голосі країни-13".

У вірші письменниця роздумує над значущістю поезії у цьому "велемовному" і "велелюдному" світі, негаразди якого відзначає тонким метафоричним зауваженням: усміхається правда – очима легенд і свобода – очима неволі. У контексті художніх творів Ліни Костенко оживають, навіть одухотворюються такі традиційні в українському письменстві образи душі, безсмертя, без яких не можемо уявити її поезію.

Я вдячний всім, хто став частиною цієї масштабної колаборації. Окремо дякую Ліні Костенко та її команді за те, що довірилися мені, дозволивши покласти вірш неймовірної поетеси на музику. Велика кількість людей вклала душу та любов у цю роботу. Сподіваюся, під час прослуховування та перегляду "Валторни", ви відчуєте це, отримаєте задоволення та повертатиметеся до цієї надзвичайної музичної історії знов і знов,

– ділиться враженнями Артем Пивоваров.

Артем Пивоваров – "Валторна" (feat. Команда PIVOVAROV "Голос країни-13"): дивіться відео онлайн

"Вечірнє сонце, дякую за день" – BRUTTO

Ліричний вірш "Вечірнє сонце, дякую за день" оспівав гурт "BRUTTO". Варто зазначити, що це білоруський панк-рок-гурт Сергія Міхалка, заснований ним після припинення існування колективу Ляпис Трубецкой. Сергій Міхалок – українсько-білоруський музикант, який зараз проживає в Києві й займає проукраїнську позицію.

Вірш "Вечірнє сонце, дякую за день…" є очевидним сонцепоклонництвом геніальної поетеси. Ліна Костенко дякує сонцю за життя, що виявляється в усіх його проявах, й каже, що потрібно уміти бути вдячними за все.

BRUTTO – "Вечірнє сонце": дивіться відео онлайн

"Пісенька з варіаціями" – Віталій Козловський

Віталій Козловський поклав на музику вірш "Пісенька з варіаціями" та назвав цю композицію "Небачене побачено". Геніальні рядки "і все на світі треба пережити, і кожен фініш – це, по суті, старт" зазвучали по-новому.

Ліна Костенко – це геній слова і жива легенда. У її рядках – душа і біль усього нашого народу, і для мене честь спробувати покласти на музику її надзвичайні рядки,

– прокоментував Віталій Козловський.

Віталій Козловський – "Небачене побачено": дивіться відео онлайн

"Крила" – ILCHY

Співачка ILCHY записала пісню "Крила", яка може стати мотивацією і гімном для усіх, хто рухається або починає рухатися вперед до цілей.

Нова пісня "Крила", на створення якої надихнули вірші Ліни Костенко "Людина ніби то не літає, а крила має...", адже крила – це символ духу людини,

– написала співачка в описі до кліпу.

У вірші "Крила" Костенко показала, що сумує за Батьківщиною і сумує, що вона – не вільний птах і не може полетіти додому. Зате – вона здатна полетіти на своїх творчих крилах та крилах своїх спогадів куди завгодно.

ILCHY – "Крила": дивіться відео онлайн

"Очима ти сказав мені люблю" – ROXOLANA

ROXOLANA випустила трек "Очима", написаний на слова Ліни Костенко "Очима ти сказав мені люблю".

Музикою я займалася від самого дитинства, тому добре знаю, наскільки пластична українська поезія і як цікаво вона може звучати разом з музикою. Ідея записати окремий мініальбом на слова відомих поетів була у мене давно, але реалізувати її "допоміг" карантин – я просто закрилася в студії й багато експериментувала з музикою і словами. Так і народився трек "Очима" на слова Ліни Костенко,

– каже ROXOLANA.

Цим віршем Ліна Василівна наголошує, що варто висловлювати свої почуття.

ROXOLANA – "Очима": дивіться відео онлайн

Знаменита українська письменниця-шістдесятниця каже, що "музика – це мова почуттів". Багато її віршів були покладені на музику талановитими авторами й отримали друге життя у цих композиціях.