"Найрідніше місце на світі": Зеленська, Осадча, Білик та інші зірки чуттєво вітають з Днем Києва

В останню неділю травня святкують День Києва. Це важлива дата як для корінних киян, так і для гостей міста. Українські зірки теж не оминули увагою сьогоднішнє свято.

26 травня Київ святкує 1542 рік народження. У день української столиці актори, співаки та всі зірки долучаються до привітань та діляться неймовірними кадрами на тлі київських пейзажів, пише Show 24.

Цікаво Живуть в Україні та за її межами: відомі люди Києва, якими має пишатись кожен

Олена Зеленська

Перша леді поділилась думками про те, що з приходом великої війни Київ став новим домом для багатьох людей. Особливо після сотень нападів та ран на його тілі, безсонних ночей у метро.

"Києве мій" може з повним правом сказати кожен українець. Так само як кожен із нас може щиро сказати "мій Харкове" чи "моя Одесо", "мій Херсоне". Буває, що своє не дається відразу. Буває, своє треба вибороти й відчути. Як тебе не любити, Києве наш – наше місто і місце сили! З днем нашого Києва, Україно,

– написала Олена Зеленська.

Катя Осадча

Телеведуча показала серію красивих фото, зроблених у Києві.

Києве мій! Моє найрідніше місце на світі з Днем народження. В нашій сім'ї корінних киян вже четверо,

– зауважила Катя Осадча.

Лілія Ребрик

Акторка привітала улюблене місто та закликала ділитися найкращими місцями у Києві. Лілія Ребрик зізналась, що для неї Київ – це дім.

З днем народження, мій Київ! Найрідніше місто на землі. Моє місто. Ти заспокоюєш своїми вуличками після гучних ночей. Ти втішаєш своєю каштановою красою після найстрашніших новин. Ти заколисуєш місячним сяйвом навіть найтемнішої у всіх сенсах ночі. Ти завжди в моєму серці, де б я не була!

– написала зірка.

Позитив

Артист розповів про те, як Київ став домом його мрій та успіхів. Ще у 9 років він здійснив мрію, потрапивши на концерт The Prodigy в Палаці Спорту. А вже у складі "Время и Стекло" Позитив і сам зібрав Палац у рамках туру VISLOVO.

Моє рідне місто. Ти – дім моїх мрій і звершень. Твої стіни – свідки моєї історії. Моє рідне місто. Твої краса, сила й незламність надихають. А твої шрами від ударів ворога не дають забути, якою ціною ми виборюємо нашу свободу. Я з тобою назавжди! З Днем народження, Києве мій!

– написав Позитив.

Олена Шоптенко

Танцівниця теж опублікувала кадри, які зробила у рідному Києві.

"Як тебе не любити, Києве мій? Місто моїх звершень та розчарувань, місто моєї сили та слабкості, місто, де я народилася, місто мого серця та життя. З днем народження, незламна столице!" – написала зірка.

Наталка Денисенко

Акторка поділилась добіркою своїх найулюбленіших місць у Києві: це Андріївський узвіз, Поділ, Набережна Дніпра, парк "Наталка" та Київське море.

Наталя Могилевська

"Мирного неба всім киянам, щастя, любові і здоров'я! Ps. Моє улюблене місце – Березняки. Пляж, озеро Тельбін. Там пройшло моє дитинство. Іноді в День народження, о 5-й ранку, я приїжджаю просто посидіти на березі і згадати там наймиліші моменти з батьками", – розповіла співачка.

Настя Каменських

"Місто мого серця, яке береже у собі найкращі спогади. Найрідніший Київ. З Днем народження", – привітала співачка.

Ірина Білик

"Друзі, вітаю вас з Днем Києва! Моє улюблене місце в Києві – це Володимирська гірка. Я там вперше у своєму житті поцілувалася", – зізналась зірка.