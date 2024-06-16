Після першої публічної появи: Кейт Міддлтон привітала принца Вільяма з Днем батька

З нагоди Дня батька Кейт Міддлтон зворушливо привітала принца Вільяма зі святом. Принцеса Уельська зробила рідкісне фото чоловіка з дітьми.

Цікаво, що Його Високість також потішив фанатів архівним фото з королем Чарльзом III. Таким чином, принц Вільям привітав батька зі святом.

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До того ж зазначається, що саме Кейт Міддлтон зробила зворушливий знімок свого чоловіка з дітьми. На кадрі принц Вільям і його діти – Джордж, Луї та Шарлотта – дивляться на море, повернувшись спиною до камери. Водночас сім'я ніжно обіймається. Родина одягнута не в урочистий, а в повсякденний одяг – худі, футболки та шорти блакитних і зелених кольорів.

Ми любимо тебе, тату. Щасливого Дня батька,

– написали Кейт Міддлтон і діти.

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Його Високість опублікував архівний кадр, на якому постав ще маленькою дитиною. Він одягнув білу смугасту футболку, джинсовий комбінезон, шкарпетки та чорні туфлі. Водночас король Чарльз III був вбраний у класичний сірий костюм. На світлині батько та син грали в м'яч та раділи від проведеного часу разом.

"Щасливого Дня батька, Та", – написав принц Вільям.

Шанувальників зворушив архівний кадр принца Вільяма та короля Чарльза III. Прихильники привітали чоловіків зі святом.