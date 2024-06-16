"Найкращий приклад для дітей": українські зірки розчулили привітаннями з Днем батька

День батька щорічно відзначається кожної третьої неділі червня. Українські знаменитості вітають своїх чоловіків і татусів та показують милі сімейні світлини.

Так, Катерина Осадча, Анастасія Приходько, Джамала та інші присвятили найріднішим людям зворушливі рядки. Show 24 детальніше розповість, як зірковий бомонд привітав своїх рідних з Днем батька.

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Юлія Бакуменко

Дружина Віталія Козловського привітала свого чоловіка зі святом, опублікувавши його кадри з сином Оскаром. За словами жінки, співак – зразковий батько, який все зробить для дитини.

Як я тішуся, що нашому котику так пощастило з татом! Наш найдорожчий! З Днем батька тебе! Любимо безмежно!

– написала Юлія.



Привітання для Віталія Козловського з Днем батька / Скриншот з інстаграм-сторіс

Маша Єфросиніна

Ведуча показала кадр, на якому її чоловік, Тимур Хромаєв, тримає на руках новонароджену дитину. Маша зазначила, що саме цей момент бачила двічі – після появи на світ доньки Нани та сина Олександра. До того ж Єфросиніна підкреслила, що через військову службу чоловіка їхні діти можуть спілкуватися з батьком тільки через відеодзвінки.

Він єдина людина, якій вони вірять, коли він каже, що все буде добре. Так само як вірю я, що він їх завжди захистить. З Днем батька, коханий Тимуре,

– додала ведуча.



Маша Єфросиніна привітала чоловіка з Днем батька / Скриншот з інстаграм-сторіс

Катерина Осадча

Телеведуча опублікувала серію фото, на яких її чоловік Юрій Горбунов тримає на руках своїх дітей – синів Данила та Івана. Вона побажала усім татусям здоров'я та сил.

В цей день тата хочеться тільки одного, щоб діти мали змогу щодня обнімати своїх татусів,

– написала Катерина.

Тімур Мірошниченко

Ведучий поділився з шанувальниками відео, на якому бавиться зі своїм сином Марселем. Тімур зізнався, що в День батька його дитина вперше чітко промовила слово "тато".

З Днем батька, татусі! Завжди будьте найкращим прикладом своїм дітям,

– підкреслив Тімур.

Джамала

Співачка показала рідкісні фото, на яких постала разом з батьком. Вона розповіла, що тато для неї – приклад несамовитої сили та праці.

Катерина Репяхова

Від імені свого сина Михайла, дружина Віктора Павліка привітала чоловіка зі святом. Вона опублікувала серію світлин артиста з дитиною та подякувала виконавцю за любов і підтримку.

Ірина Монатік

Дружина українського співака Дмитра Монатіка показала кілька його світлин з дітьми. Вона назвала своїх синів – найдорожчими подарунками у Всесвіті, за що подякувала чоловікові.

Анастасія Приходько

Співачка дуже рідко показує свого чоловіка у соцмережах, однак вона вирішила в День батька зробити виключення. Артистка опублікувала нову світлину коханого та зізналася, що дуже вдячна йому за дітей.

Я хочу побажати тобі завжди залишатися героєм і справжнім прикладом мудрості, впевненості, мужності та честі для своїх дітей. Ми цінуємо тебе і ми завжди поруч!

– зазначила Приходько.

Шанувальники зірок дуже позитивно відреагували на привітання. Прихильники у відповідь бажають зіркам щастя.