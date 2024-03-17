Перший представник України на Євробаченні та секс-символ 90-х: де зараз Олександр Пономарьов

Пісні Олександра Пономарьова про любов може наспівати мало не кожен, адже вони ставали хітами у 90-х і нульових. Співак був першим представником України на Євробаченні. Що ще відомо про артиста і де він зараз – дивіться далі.

Олександр Пономарьов народився у Хмельницькому. У дитинстві він займався боксом та кінологією. Але згодом мама побачила в сина ще один талант – співочий, пише Show 24.

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Перший виступ Сашка відбувся у 12 – 13 років на весіллі його сестри. Також він любив співати під гітару.



Олександр Пономарьов на першому виступі / Фото з інстаграму співака

Під час одного з боксерських поєдинків хлопець пропустив удар в голову, у нього різко погіршився зір. Лікарі порадили відмовитися від спорту, тому Пономарьов вступив у музичне училище. Потім навчався у Львівському музичному інституті.

Розквіт кар'єри Олександра Пономарьова

У 1993 Олександр Пономарьов виграв на фестивалі "Червона рута", відтоді він продовжив брати участь в інших конкурсах. Через 3 роки вийшов його перший альбом "З ранку до ночі". Згодом вийшла друга платівка, а за нею відбувся великий сольний концерт "Перша і остання любов".

Олександр Пономарьов – "Зіронька": дивіться відео онлайн

Олександр Пономарьов у 1998 став Заслуженим артистом України, бувши наймолодшим співаком з цим званням (25).



Олександр Пономарьов / Фото з інстаграму співака

Пригадуючи розвиток кар'єри, Пономарьов зізнавався, що його неодноразово запрошували переїхати до Росії. Та він вирішив залишатися в Україні, хоч був на той час російськомовним.

Міг би заробляти більше, так. Але чи було б це краще? З релігійного боку – талант треба показувати більше. Але якщо підходити із внутрішнього духу: я вважав, що співаків в Росії багато, а в Україні мало. І треба, щоб було більше. Така в мене тоді була логіка, – казав артист у 2023.

Інтерв'ю співака, датоване 1996 роком:

У 2001 році співак спробував свої сили як актор, знявшись у мюзиклі "Вечори на хуторі біля Диканьки" разом з Кузьмою Скрябіним. У 2003 році Олександр Пономарьов став першим представником від України на Євробаченні – він посів 14 місце.

Олександр Пономарьов – Hasta La Vista: дивіться відео онлайн

У 2006 вийшов його легендарний альбом "Я люблю тільки тебе", а за ним прийшло звання народного артиста. Олександр Пономарьов брав участь у вокальних шоу, вів програми на телебаченні і продовжував успішну музичну кар'єру. З початку нульових значно змінився його образ: він частіше обирав строгі костюми, смокінги.

Щодо особистого життя, першою дружиною артиста була Олена Мозгова. У них народилась донька Євгенія. Водночас Пономарьов удочерив доньку продюсерки від попередніх стосунків – Зою. У шлюбі з Вікторією Мартинюк в артиста народився син Олександр.

Олександр Пономарьов з дітьми / Фото з інстаграму артиста



Їзда на мотоциклі – одне з хобі Пономарьова / Фото з його інстаграму

Де зараз Олександр Пономарьов

На початку повномасштабного вторгнення Олександр Пономарьов об'єднав артистів та створив хіт "Україна переможе", який наспівували всі.

Олександр Пономарьов, Хома, Тополя, Кошовий, Ткач, Чорний – "Україна переможе": дивіться відео

Згодом артист в компанії Юрія Горбунова і Дзідзьо став виступати з благодійними концертами. За словами Михайла Хоми, по світу вони зібрали понад 3 мільйони доларів. Окрім того, виступали для військових.



Пономарьов, Горбунов, Хома / Фото з інстаграму співака

У квітні та травні відбудуться концерти Олександра Пономарьова & Михайла Хоми з програмою "Україна переможе". Також музикант готує нову композицію після низки суперуспішних колаборацій. Пономарьов ділився, що вона буде присвячена захисникам.