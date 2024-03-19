Скандали через мову та заяви про Крим: де зараз "Міс Україна-2019" Маргарита Паша

Маргарита Паша представляла Україну на конкурсі краси "Міс Світу" у 2019 році. Вона стала однією з найодіозніших учасниць, адже втрапила у кілька скандалів. Як склалася її доля після конкурсу – читайте далі.

Маргарита Паша народилася в Росії. Коли їй було 3 роки, сім'я майбутньої моделі переїхала до Харкова, пише Show 24.

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Що відомо про "Міс Україну" Маргариту Пашу

Маргарита Паша здобувала освіту в інституті міжнародних відносин КНУ імені Шевченка за спеціальністю "менеджмент". Також вона є майстром спорту з художньої гімнастики.

У 2015 році Маргарита вперше взяла участь у конкурсі "Міс Україна", отримавши тоді звання Miss Ukraine International. Про перемогу вона мріяла з дитинства, тому подалась на конкурс краси вдруге, у 2019 році.

Дівчині вдалося перемогти з-поміж решти 24 учасниць та отримати право представляти Україну на "Міс Світу-2019". Вже на самому конкурсі краси, що відбувався у Лондоні, Маргарита Паша увійшла до топ-40.



Маргарита Паша / Фото з її інстаграму

Скандал через мову і Крим

Під час підготовки до конкурсу краси Маргарита Паша давала інтерв'ю та багато спілкувалась з журналістами. Однак Катерина Осадча повідомила, що "Міс Україна" відмовилась давати їй інтерв'ю українською.

У кожної людини завжди є вибір, у якій би ситуації він не був. Я маю право висловлювати свої думки тією мовою, якій захочу. Чи закон України не дозволяє мені думати російською?

– прокоментувала інцидент Маргарита Паша.

Та вже у наступному дописі вона назвала скандал "штучно роздутим" і сказала, що дуже любить свою країну. Давати інтерв'ю українською Осадчій вона відмовилась через перевтому та погане самопочуття.



Маргарита Паша / Фото з її інстаграму

Через певний час Маргарита Паша знову потрапила у скандал, цього разу через неоднозначну позицію щодо тимчасово окупованого Криму.

Я вважаю, що Крим всіх людей. Вся територія Землі, вона належить всім нам людям,

– сказала представниця України.

Окрім цього, після побажання процвітання Криму, який є анексований Росією, Маргарита Паша відповіла на заяви хейтерів. Дівчина написала у мережі цитату про псевдопатріотів.

"Особлива привабливість патріотизму полягає в тому, що під його прикриттям можна травити, залякувати й обманювати. При чому з почуттям глибокої гідності", – написала Маргарита Паша.



Маргарита Паша / Фото з її інстаграму

Де зараз Маргарита Паша

Напередодні повномасштабного вторгнення Маргарита Паша виїхала на Мальдіви. На певний час вона зникла з соцмереж, але почала повертатися в інстаграм восени 2022. Тоді вона висловилась про повномасштабну війну і зізналась, що сумує за домом.

2022 рік для всіх нас став переломним роком, ми з вами почали писати історію нашої незалежної, вільної і єдиної України! Я завжди знала і знаю, що перемога за правдою. І сьогодні правда за Україною!

– писала "Міс Україна".



Маргарита Паша / Фото з її інстаграму

У 28-річчя модель показалась без фільтрів та макіяжу.

Наприкінці 2023 Маргарита Паша показалась у Києві.



Маргарита Паша / Фото з її інстаграму

Вона продовжує вести сторінку, позувати для фотосесій та повертається у великий спорт.