Контузія, розвідка, розлучення: де зараз і чим займається Даніель Салем

Даніель Салем із перших днів повномасштабного вторгнення відклав своє зіркове життя в шафу і долучився до захисників. Уже понад два роки ведучий боронить Україну, всупереч усім перипетіям особистого життя.

Шоумен називає себе дитям війни, оскільки спочатку він був учасником війни у Лівані, а тепер захищає Україну від вторгнення Росії. "Я дитина війни. Моє дитинство пройшло в Бейруті, тож для мене вибухи та стрілянина – це не вперше. Не можу сказати, що зараз бачу щось неочікуване. У підлітковому віці я служив в армії. Попри те, що не бачив війну вже 20 років, це все одно важко", – зізнався якось Салем.

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Коротка біографія Даніеля Салема

Даніель Салем народився 25 січня 1984 року в місті Одеса. У шестирічному віці він разом із родиною вирушив на Батьківщину батька – до Лівану. Там закінчив школу й пройшов службу в ліванській армії. Згодом навчався на філолога англійської мови в Бейруті. Має також медичну освіту: закінчив Одеський національний медичний університет за спеціальністю хірург-офтальмолог.

Даніель Салем / фото з інстаграму

В Одесі Даніель відкрив кілька закладів, барбершоп і готель. У 2016 році Салем розпочав свою телевізійну кар'єру. Був ведучим програми "Кохання на виживання" на Новому каналі і "Зірковий шлях" на телеканалі Україна. Узяв участь у "Голосі країни-10", де в команді Тіни Кароль дійшов до "нокаутів". Також був учасником "Танців з зірками" і пробував себе в ролі актора.

З початком вторгнення Даніель добровольцем пішов до військкомату. Спочатку був у теробороні, згодом опинився безпосередньо на передовій у підрозділі розвідки. Тепер він старший розвідник ЗСУ, служить на Південному напрямку фронту. Утім, точне місцеперебування не повідомляє.

Відомо, що Салем брав участь у деокупації Херсонщини.

Під час боїв на фронті Салем був поранений у спину й контужений.

Особисте життя

Влітку 2023 року Даніель Салем оголосив про розлучення зі своєю дружиною Марією після 17 років шлюбу. Шоумен натякнув, що однією з причин були ревнощі. За словами Салема, про розрив вони думали ще до початку повномасштабного вторгнення, утім, з війною відклали це.

Даніель Салем з ексдружиною Марією / фото з відкритих джерел

У експодружжя підростає спільна донька Санта-Луна. Також ведучий не раз говорив, що планує всиновити дитину, яка втратила батьків під час війни.