Артист зазначив, що йому хотілося б співати, але він продовжує займатися військовою справою. Що є дуже небезпечно. Нещодавно військовий поділився, що потрапив під жахливий обстріл окупантів, коли по позиціях українських військових гатили 2,5 години й вони чудом залишились живі.

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Де служить Віталій Козловський

Співак поділився, що був військовослужбовцем Національної гвардії, але згодом його перевели до ЗСУ. Наразі він служить в Національному президентському оркестрі Міністерства оборони України.

Дуже б хотілося зараз сказати, що я там співаю, що я соліст, або музикант. Ні, я рядовий солдат, я виходжу в наряди й займаюся своєю військовою справою далі,

– розповів артист.

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Коли Віталій Козловський долучився до ЗСУ