Вона зазначила, що вони з Михайлом живуть в одному ЖК. Водночас зізналася, хто останнім часом робить її щасливою.
Не пропустіть Сумую за тобою, – Андрій Бєдняков розчулив архівним відео довоєнного святкового Маріуполя
Що Даша Квіткова сказала про нові стосунки
У мережі поповзли чутки про можливий роман Квіткової та Заливаки через те, що вони неодноразово відвідували однакові місця. До того ж фотографувались в одному й тому самому ліфті. Всі ці припущення блогерка спростувала, стверджуючи, що вони з Михайлом просто сусіди.
"Ми з ним сусіди, живемо в одному житловому комплексі", – підкреслила Даша.
Водночас додала, що її серце вільне, проте зараз до неї залицяється чимало чоловіків. Вони й дарують їй красиві букети квітів.
Моє серце не зайняте, воно абсолютно вільне. Це просто чоловіки, яким я подобаюся, і вони хочуть приділяти мені знаки уваги. Чому б і ні? Я їм дозволяю це робити, мені подобаються квіти,
– зазначила Даша.
Щодо нових стосунків блогерка лише поділилася, що хоче бути поруч із впевненою та надійною людиною.
"Неймовірна правда про зірок": дивіться відео онлайн
Особисте життя Даші Квіткової
- Блогерка Даша Квіткова та телеведучий Нікіта Добринін наприкінці січня оголосила про розрив після майже трьох років шлюбу, а вже в червні офіційно розлучилися. Відтоді мережею ширяться припущення про можливі стосунки Даші з іншими чоловіками.
- Так, підписники говорили, що блогерка зустрічається з продюсером Євгеном Таллером, оскільки вони не раз проводили разом час. Підживлюючи чутки, блогер Богдан Беспалов заявив, що Даша справді зустрічається з Євгеном, навіть натякнувши, що їхній роман міг початися ще тоді, коли Квіткова була в шлюбі.
- Водночас блогерка різко заперечила ці чутки та підкреслила, що ніколи не зраджувала.
- Після ДТП, в яке Даша Квіткова потрапила наприкінці серпня, фани почали підозрювати, що новий бойфренд блогерки – Михайло Заливако. Такі припущення з'явилися через те, що чоловік приїжджав до Даші, коли вона потрапила в аварію. Крім того, їх ще неодноразово бачили разом.