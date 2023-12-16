Вона зазначила, що вони з Михайлом живуть в одному ЖК. Водночас зізналася, хто останнім часом робить її щасливою.

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Що Даша Квіткова сказала про нові стосунки

У мережі поповзли чутки про можливий роман Квіткової та Заливаки через те, що вони неодноразово відвідували однакові місця. До того ж фотографувались в одному й тому самому ліфті. Всі ці припущення блогерка спростувала, стверджуючи, що вони з Михайлом просто сусіди.

"Ми з ним сусіди, живемо в одному житловому комплексі", – підкреслила Даша.

Водночас додала, що її серце вільне, проте зараз до неї залицяється чимало чоловіків. Вони й дарують їй красиві букети квітів.

Моє серце не зайняте, воно абсолютно вільне. Це просто чоловіки, яким я подобаюся, і вони хочуть приділяти мені знаки уваги. Чому б і ні? Я їм дозволяю це робити, мені подобаються квіти,

– зазначила Даша.

Щодо нових стосунків блогерка лише поділилася, що хоче бути поруч із впевненою та надійною людиною.

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