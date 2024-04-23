Річ у тім, що днями в одному з шоу ведучий, коментуючи розлучення з дружиною, заявив, що ти не можеш любити, коли не отримуєш взаємні почуття. Це наштовхнуло людей на думку, що в Даші зникли почуття у шлюбі.
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Що Квіткова розповіла про розлучення з Добриніним
Інфлюенсерка здивувалася, що її екскоханий робив подібні заяви й наголосила, що зі всіх сил намагалася врятувати їхні стосунки з Нікітою.
Цікаво, що Нікіта таке розповідав… Бо зі свого боку можу сказати, що я також боролося за ці стосунки до останнього. Але важко боротися за стосунки, коли почуття зникають. Я коли розлучалася, у мене ще почуття були. Втім, буває так, що ти кохаєш людину, але розумієш, що разом ви більше не можете бути,
– пояснила знаменитість.
Вона додала, що зараз з колишнім чоловіком вони працюють над тим, щоб бути хорошими батьками для їхнього сина. Блогерка вважає, що в них це виходить.
Можливо, у майбутньому, коли мине дуже багато часу, ми дійдемо до того, щоб зустрічатися й обговорювати особисті моменти. Ніхто не знає,
– зауважила Даша.
Що відомо про розлучення Добриніна та Квіткової
- Пара одружилася у травні 2020 року. Пізніше вони повінчалися у церкві. У липні 2022 року в молодого подружжя народився син Лев.
- Однак їхній шлюб на початку 2023 року вони прийняли рішення розлучитися і вже 19 червня офіційно розірвали свій союз.
- Хоча Даша і Нікіта більше не разом, вони виховують первістка разом.