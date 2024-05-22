Так швидко виросла: Дар'я Трегубова вперше за довгий час показала фото 12-річної доньки

Українська ведуча й акторка Дар'я Трегубова вперше за довгий час показала фото своєї доньки Поліни. До того ж зірка розповіла про перші кроки своєї дитини в акторській кар'єрі.

Водночас Дар'я поділилася роздумами щодо того, як її донька швидко подорослішала. Ведуча не встигла усвідомити, що Поліна вже стала підлітком.

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Як виглядає 12-річна донька Трегубової

Акторка опублікувала пост, в якому зізналася, що не помітила як її донька стала такою дорослою. Також ведуча показала фото 12-річної Поліни під час проведення вільного часу. Дівчинка щиро посміхається на кадрах.

Коли Поліна була маленькою, я жартувала, що різниця наших поколінь така, ніби Нокіа народила Айфон. Що мене реально здивувало – як миттєво вона перетворилася з дитини, яка збирає маленьких лялечок, на підлітка, який забирає речі з мого гардероба,

– зізналася Дар'я.

Ба більше, виявляється, Поліна скоро почне брати участь у зйомках разом з мамою в одному проєкті. Донька Трегубової має у кілька разів більше знімальних днів, ніж знаменитість.

Зараз ми з нею будемо вперше зніматися в одному проєкті, до того ж у неї знімальних днів втричі більше!

– розповіла ведуча.

Хто з зірок нещодавно теж показав своїх дітей

Ольга Фреймут останнім часом рідко публікує кадри зі своїми дітьми. Втім, нещодавно вона показала світлину, на якій постала разом з молодшою донькою – Євдокією.

Дівчинка помітно подорослішала і тепер схожа на маму. Зірка з донькою відвідала парк розваг Peppa Pig World, який розташований в Англії.



Ольга Фреймут разом з донькою Євдокією / Скриншот з інстаграм-сторіс

Тому Ольга вирішила опублікувати фото, на якому позує з дитиною поруч із популярними мультиплікаційними персонажами – свинками Пеппою та Джорджем.