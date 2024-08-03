Акторка Дар'я Легейда відповіла, чи розлучається з чоловіком, який служить у ЗСУ

Українська акторка Дар'я Легейда, зірка серіалу "Кріпосна" та фільму "Крашанка", одружена з Дмитром Совою, який у ЗСУ. Подружжя не має можливості часто спілкуватися через службу військового, тому прихильники припустили, що пара переживає кризу.

Раніше Дар'я вже відповідала, як переживає розлуку з коханим. Тоді вона зізналася, що навчилася цінувати рідкісні моменти їхніх зустрічей.

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Тепер шанувальники знову розпитали Легейду та поцікавилися, чому акторка не публікує нових фото з чоловіком. Зірка вкотре запевнила, що майже не бачиться з рідною людиною, але іноді може поговорити з ним через відеодзвінок.

Ми бачимось в край рідко, а коли бачимось, то не до фото. Все найважливіше закарбовується в пам'яті. Коли чоловік на службі, ми бачимось виключно на екрані телефону,

– зауважила акторка.



Дар'я Легейда показала чоловіка / Скриншот з інстаграм-сторіс

Дар'я розвіяла чутки фанатів щодо свого розлучення. Жінка зазначила, що пристосовується до нових реалій та вчиться жити по-новому, хоч це для неї і важко.

Ми не розлучалися. Довелося відкласти на потім багато мрій і планів. Я використовую час наодинці для росту. Все набагато більше, ніж здається в матеріальному світі. Я відчуваю це. Це наш шлях і рано чи пізно, ми його пройдемо,

– підсумувала Легейда.



Дар'я Легейда про стосунки з чоловіком / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, Дмитро Сова разом з батьком Дар'ї служить у 7 бригаді тактичної авіації імені Петра Франка. Попри те, що коханий акторки сильно змінився за час війни, вона підтримує його вибір боронити кордони країни.