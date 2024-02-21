Виявляється, Салем полюбляє у вільний час переглядати різноманітні стрічки, тому придумав унікальний спосіб, як це можна зробити на фронті. Цікаво, що нещодавно він показав, як проїхався на танку.

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Даніель Салем показав, як проходять його військові будні

Захисник виставив фото зі свого намету, де видно, як він проводить вільний час на передовій. З'ясувалося, що чоловіку до вподоби дивитися фільми. Для цього він зробив спеціальну конструкцію й тепер має армійський "кінотеатр".

Продам підвісний екран,

– жартома написав під фото військовий.

Даніель Салем у ЗСУ