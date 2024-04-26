"День в історії, який важливо пам'ятати": зірки згадують трагедію на Чорнобильській АЕС

У всьому світі сьогодні згадують найбільшу техногенну катастрофу – аварію на Чорнобильській АЕС. Вона сталася 26 квітня 1986 року – минуло 38 років з цього дня.

Українські зірки не оминули увагою аварію на ЧАЕС, пише Show 24. Вони діляться спогадами з того часу та вшановують пам'ять рятівників і жертв трагедії.

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Катя Осадча

Телеведуча розповіла про те, що коли сталась аварія на ЧАЕС, їй було 2,5 роки. Її сім'я виїхала з Києва до Куп'янська – того самого міста, що був під окупацією Росії, а тепер переживає постійні обстріли. Зірка поділилась архівним фото з того часу.

Тоді у два з половиною роки я, звичайно, не могла уявити, що опинюся на місці своєї мами й буду своїх дітей вивозити з Києва, але вже через війну. У цей день я хочу згадати й низько вклонитися усім постраждалим і загиблим, всіх кого торкнулася ця трагедія і усім, хто рятував, вивозив, евакуйовував, лікував і клав свої життя,

– написала Катя Осадча.

ONUKA

Ната Жижченко нагадала, що крізь всю її творчість прослідковується тема збереження пам'яті про трагедію Чорнобиля. Після початку повномасштабної війни трагедія отримала ще один вимір. Адже Чорнобильська зона однією з перших зустріла вторгнення.

"Складно було б придумати продовження цієї історії як сценарію до фантастичного фільму, і уявити, що потім прийдуть нащадки тих самих людей, які колись частково також ліквідували тут наслідки цієї катастрофи й будуть нівечити знову цю землю вже самі. Нищити свою ж пам'ять… Сьогодні бринить таке щільне новинне поле через війну, в нас накопичилось стільки горя, що усвідомлення масштабів того, що знову відбулося в Чорнобилі, вивчення уроків окупації в нас ще попереду. Але моє серце завжди там. І холодний розум також. І натхнення жити, просто", – написала співачка.

Ектор Хіменес-Браво

Кулінар розмірковував про те, що в Україні через напад Росії з'явилися ще багато міст-привидів.

Навряд чи у 2021 році ми думали про те, що проснемось в реальності, де у нас окрім міста-привида Прип'ять, є ще міста-привиди на всій Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях… Якась дивна реальність. Страшна. І зараз, як мавпа з бомбою вони граються з Запорізькою АЕС,

– висловився Хіменес-Браво.

Надя Дорофєєва

Співачка розповіла про те, що прокинулась сьогодні від сну про техногенну катастрофу. Схожий наснився їй рік тому.

"Взяла телефон, дивлюсь новини, а сьогодні роковини… Це взагалі як?" – написала виконавиця.



Надя Дорофєєва про трагедію / Фото з інстаграм-сторіз

Усі реакції зірок на трагедію

Христина Горняк: "Скільки трагедії було вже в нашому житті, та ми тримаємось і стоїмо. Дай, Бог, так і далі. 26 квітня – день Чорнобильської трагедії".

Іванна Онуфрійчук: "День в історії, який важливо пам'ятати. І вшановувати тих, хто загинув і постраждав".

Олександра Заріцька: "Ніколи не пройде трагедія людей. Шана рятівникам".

Наталія Могилевська: "38 років з дня Чорнобильської аварії. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих та відзначаємо мужність тих, хто врятував світ від ще більшої катастрофи".

Реакції зірок на трагедію / Фото з інстаграм-сторіз