Як наслідок, жінка з малюком звернулися до лікарів. Ірина підкреслила, що зараз в Україні "гуляють" жахливі віруси.
Цікаво Ви всі глухі, – відомий режисер Залевський гнівно висловився про трек alyona alyona і Jerry Heil
Старший син Монатіка захворів
Дружина співака опублікувала фото з малюком з лікарні та розповіла про його симптоми.
Які ж жахливі зараз віруси. Вже четвертий день у Платоши висока температура,
– поділилася зіркова мати.
Син Монатіка захворів / Скриншот з інстаграм-соріс
Стан здоров'я українських зірок
- У Ксенії Мішиної позитивний результат тесту на COVID-19. Попри хворобу, стан акторки стабільний, температури немає. Однак їй важко сидіти й стояти.
- Олексію Залевському діагностували некроз кісток – захворювання, яке руйнує кісткову тканину та перешкоджає руху суглобів. Зараз дизайнеру потрібно терміново провести дві операції на кульшовому суглобі, щоб не залишитися на все життя прикутим до ліжка.
- Нещодавно Катерина Реп'яхова звернулася до лікаря зі скаргами на проблеми з плечем. Блогерка розповіла, що страждає від постійного болю протягом шести місяців, тож після огляду фахівець призначив їй лікування.