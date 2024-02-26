Як наслідок, жінка з малюком звернулися до лікарів. Ірина підкреслила, що зараз в Україні "гуляють" жахливі віруси.

Цікаво Ви всі глухі, – відомий режисер Залевський гнівно висловився про трек alyona alyona і Jerry Heil

Старший син Монатіка захворів

Дружина співака опублікувала фото з малюком з лікарні та розповіла про його симптоми.

Які ж жахливі зараз віруси. Вже четвертий день у Платоши висока температура,

– поділилася зіркова мати.



Син Монатіка захворів / Скриншот з інстаграм-соріс

Стан здоров'я українських зірок