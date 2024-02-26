Як наслідок, жінка з малюком звернулися до лікарів. Ірина підкреслила, що зараз в Україні "гуляють" жахливі віруси.

Цікаво Ви всі глухі, – відомий режисер Залевський гнівно висловився про трек alyona alyona і Jerry Heil

Старший син Монатіка захворів

Дружина співака опублікувала фото з малюком з лікарні та розповіла про його симптоми.

Які ж жахливі зараз віруси. Вже четвертий день у Платоши висока температура,
– поділилася зіркова мати.

Син Монатіка захворів
Син Монатіка захворів / Скриншот з інстаграм-соріс

Стан здоров'я українських зірок

  • У Ксенії Мішиної позитивний результат тесту на COVID-19. Попри хворобу, стан акторки стабільний, температури немає. Однак їй важко сидіти й стояти.
  • Олексію Залевському діагностували некроз кісток – захворювання, яке руйнує кісткову тканину та перешкоджає руху суглобів. Зараз дизайнеру потрібно терміново провести дві операції на кульшовому суглобі, щоб не залишитися на все життя прикутим до ліжка.
  • Нещодавно Катерина Реп'яхова звернулася до лікаря зі скаргами на проблеми з плечем. Блогерка розповіла, що страждає від постійного болю протягом шести місяців, тож після огляду фахівець призначив їй лікування.