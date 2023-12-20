Вона зізналася, що хоче знову станцювати з ним. Тож, наголосила, що чекає військовослужбовця додому.

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Ольга Харлан звернулася до Дмитра Дікусара

Олімпійська чемпіонка опублікувала відео з українським хореографом Антоном Нестерком, який брав участь у "Танцях з зірками" з Джамалою. До того ж вона поширила зворушливий допис, де зазначила, що життя кожного українця дуже змінилося з початком повномасштабного вторгнення.

Мені згадувалися танці, як щось, що нагадує про інше, яскраве, безпечне життя. А також Дмитро Дікусар який зараз захищає нашу країну і який відкрив мене у танці. Життя змінюється, але вірю, що любов до чогось, що захоплює і щиро хвилює – має залишатися назавжди. Тому вчора я знов була на паркеті, але на цей раз з Антоном Нестеренком. Ти допоміг мені відчути себе на іншій планеті. Дякую, друже,

– зазначила фехтувальниця

Ольга додала, що чекає повернення танцівника з передової.

"Чекаю твого повернення, щоб знов станцювати наш танець", – підкреслила шаблістка.

Дмитро Дікусар служить в ЗСУ