Він підкреслив, що Велика Британія підтримує героїну українську націю. Крім того, монарх поділився, що рішучість і сила нашого народу надихає його.
До теми Олена Зеленська зі щемом згадала про постраждалих від війни дітей у другі роковини вторгнення
Чарльз III висловився про війну в Україні
Його Величність зазначив, що українців увесь світ асоціює з героями, оскільки ми наполегливо захищаємо свою свободу перед обличчям жахливої російської агресії. Король Великої Британії зауважив, що відчув це особисто на багатьох зустрічах, які я мав з українцями з початку війни, від президента Зеленського та першої леді до новобранців, які тренуються у Сполученому Королівстві.
Рішучість і сила українського народу продовжує надихати, оскільки неспровокований напад на його землю, його життя та засоби існування вступає в третій, трагічний, рік… Моє серце з усіма постраждалими, коли я згадую про них у своїх думках і молитвах,
– підкреслив монарх.
У якому стані Чарльза ІІІ
- На початку лютого Букінгемський палац повідомив про те, що в 75-річного монарха діагностували рак.
- Пізніше новину підтвердив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, який заявив, що хворобу виявлений на ранній стадії.
- Цікаво, що нещодавно Його Величність зустрічався з політиком. Під час аудієнції Чарльз розповів, що після звістки про хворобу він отримав чимало приємних повідомлень і листівок від британців, що це майже завжди доводило його до сліз,
- Король проходить лікування в Сандрінгемі. Водночас близько тижня тому він разом зі своєю дружиною Каміллою з'явився біля церкви Святої Марії Магдалини. Монарх взяв участь у дискусії з каноніком Полом Вільямсом і прогулявся приватним маєтком у Норфолку.