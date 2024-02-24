Він підкреслив, що Велика Британія підтримує героїну українську націю. Крім того, монарх поділився, що рішучість і сила нашого народу надихає його.

До теми Олена Зеленська зі щемом згадала про постраждалих від війни дітей у другі роковини вторгнення

Чарльз III висловився про війну в Україні

Його Величність зазначив, що українців увесь світ асоціює з героями, оскільки ми наполегливо захищаємо свою свободу перед обличчям жахливої російської агресії. Король Великої Британії зауважив, що відчув це особисто на багатьох зустрічах, які я мав з українцями з початку війни, від президента Зеленського та першої леді до новобранців, які тренуються у Сполученому Королівстві.

Рішучість і сила українського народу продовжує надихати, оскільки неспровокований напад на його землю, його життя та засоби існування вступає в третій, трагічний, рік… Моє серце з усіма постраждалими, коли я згадую про них у своїх думках і молитвах,

– підкреслив монарх.

У якому стані Чарльза ІІІ