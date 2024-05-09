Виявилося, що це пов'язано з номером іншого учасника Євробачення. Підкреслимо, що попри усі труднощі Альона та Яна вже 11 травня виступлять у гранд-фіналі пісенного конкурсу.

До теми alyona alyona й Jerry Heil: що відомо про представниць України на Євробаченні-2024

Що мало не зірвало виступ Jerry Heil та alyona alyona на Євробаченні-2024

Річ у тім, що перед українськими артистками на велику сцену в Мальме вийшов представник Великої Британії Оллі Александер. Під час його номера в залі запалили димові шашки, що створило драматичний ефект. Водночас дим затримувався в залі й після виступу англійця, тож коли alyona alyona вийшла на сцену, їй було важко дихати. Jerry Heil зазначила, що Альона зачитала в нереальних умовах.

Було неочікувано, що в залі палили димові шашки. І було дуже складно дихати, але ми переможемо,

– поділилася реперка.

Яким був виступ Jerry Heil та alyona alyona на Євробаченні-2024