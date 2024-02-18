Відомо, що зіркове подружжя завітало до Канади з нагоди Ігор Нескорених. Під час заходу принц Гаррі вперше прокоментував зустріч з Чарльзом III, якому діагностували рак.
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Меган Маркл і принц Гаррі показалися разом на публіці
Зіркове подружжя відвідало ресторан Vij у Ванкувері. Разом з ними був співак Майкл Бубле та його дружина Луїсанна Лопілато. Шеф-кухар закладу поділився подробицями про цей вечір. Він зізнався, що знаменитості поводилися чарівно.
Вони були дуже доброзичливі та милі. Вони прийшли й поговорили з кухонним персоналом, дуже шанобливо дозволили мені обирати їжу як шеф-кухарю,
– поділився Вікрам Відж.
Принц Гаррі відвідав Велику Британію
- Нещодавно Його Високість здійснив поїздку зі Сполучених Штатів до Великої Британії, щоб відвідати свого батька, короля Чарльза ІІІ, після того, як у нього діагностували рак.
- Зустріч між ними тривала тридцять хвилин, щоб запобігти стресу для монарха.
- Принц Гаррі поділився, що був вдячний за можливість побачити тата і дуже цінує час, проведений з королем Чарльзом III. Водночас на питання про стан здоров'я 75-річного монарха принц відмовився від коментарів, назвавши це приватною справою між ним і королем.
- Цікаво, що під час свого перебування в Сполученому Королівстві Гаррі зупинився в готелі, а не в одній з королівських резиденцій. Крім того, принц не хотів обговорювати діагноз батька в присутності королеви Камілли.