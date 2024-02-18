Відомо, що зіркове подружжя завітало до Канади з нагоди Ігор Нескорених. Під час заходу принц Гаррі вперше прокоментував зустріч з Чарльзом III, якому діагностували рак.

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Меган Маркл і принц Гаррі показалися разом на публіці

Зіркове подружжя відвідало ресторан Vij у Ванкувері. Разом з ними був співак Майкл Бубле та його дружина Луїсанна Лопілато. Шеф-кухар закладу поділився подробицями про цей вечір. Він зізнався, що знаменитості поводилися чарівно.

Вони були дуже доброзичливі та милі. Вони прийшли й поговорили з кухонним персоналом, дуже шанобливо дозволили мені обирати їжу як шеф-кухарю,

– поділився Вікрам Відж.

Принц Гаррі відвідав Велику Британію