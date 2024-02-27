Вона поскаржилася на недбалість працівників басейну, де потонув Юрій. Так, жінка заявила, що вони з дружиною Ворожка Іриною вже навіть звернулися до адвокатів.

До теми Від сміху до трагедії: моторошна історія пророчого жарту Юрія Ворожка, який потонув у басейні

Подробиці смерті блогера-мільйонника Ворожка

За словами Катерини Стерпул, відеозаписи показали, що Юрій був під водою близько 10 хвилин. Водночас персоналу спортивного комплексу ніяк не допоміг чоловіку.

І протягом 10 хвилин до нього ніхто не прийшов, щоб допомогти. Взагалі ніхто. Fan Club написав, що вони не працюють "з технічних причин", для мене це просто шок. Тому що вважати, що смерть людини – це "технічна причина", таке собі. Ці факти не будуть замовчуватися, я вам обіцяю, що ми доведемо справу до кінця і будемо розбиратися. Уже взяли дуже хороших адвокатів,

– наголосила подруга та колега Юрія Ворожка.

Також відомо, що дружина інфлюенсера разом з Катериною вже сходили на судмедекспертизу, де розмовляли з начальником. Їх запевнили, що все пройде чесно, оскільки Юрій – відома людина, а справа вже набула розголосу.

Після цього Ірина та Катерина відправились на зустріч з адвокатами. Там спеціалісти склали заяву, яку згодом подадуть у правоохоронні органи.