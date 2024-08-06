"Пам'ять не згасне ніколи": брат соліста гурту Schmalgauzen загинув на фронті

Соліст гурту Schmalgauzen Владислав Михальчук повідомив про втрату у сім'ї. Його брат загинув на війні.

Олександр "Фенікс" був командиром танкового батальйону 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. 4 серпня лідер гурту Schmalgauzen повідомив, що боєць загинув.

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Владислав Михальчук опублікував останню фотографію, яку зробив з братом Олександром. Він підкреслив, що йшов з братом поруч все життя. Для нього захисник залишиться прикладом.

Смерть приходить неочікувано. Але я обіцяю тобі, що твій вогонь буде палати вічно. Я обіцяю тобі, що пам'ять не згасне ніколи. Великий Феніксе, живи, підпалюй небеса своїм жарким світлом, нехай світять вони шлях нам, за яким ми будемо йти. Фенікси ніколи не помирають, ти тепер вічний,

– написав музикант.



Владислав Михальчук з братом / Фото з інстаграму музиканта

Олександр "Фенікс" взяв участь у проєкті Ukrainer "Підрозділи перемоги", де розповів про те, як дивом залишився живим після одного з бойових виходів.

"Чомусь кумедна ситуація, бо новачки всі йшли в бій. Все відділення було новачки. Прямо перший раз хлопці йшли в бій. Ми вистрибнули з машини, я ось в крові… Вони дивляться, а я ж так сміюся з цього всього. Всі мусимо так робити. Якщо вцілілий побачить у твоїх очах слабкість, він далі не піде", – казав захисник.